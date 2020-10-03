3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 октября 2020 00:30 Алла Лысак
3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 октября является 277 днем года, до конца года осталось 89 дней. 

Какой праздник 3 октября 2020?                    

Памятные даты 3 октября, годовщины и события

В 1952 году Великобритания провела испытание ядерного оружия.

В 1973 году в Киеве открыли памятник  украинской поэтессе Лесе Украинке.

В 1987 году  Канада и США достигли договоренности о свободной торговле между собой.

В 1990 году Германия окончательно объединилась. 

3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 октября 

3 октября родились шведская актриса, танцовщица, продюсер Алисия Викандер, американская певица и автор песен Гвен Стефани.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Евстафия Римского

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки считали, что сегодня особенно опасно идти в лес, там можно заблудиться. Старались помогать людям, которые в этом нуждались, продуктами или одеждой. 

Приметы на 3 октября

  • Северный ветер — на холод, южный — к теплу, западный — на мокрую погоду, а восточный — холодно, но солнечно. 

Именинники: Олег, Михаил, Теодор, Тереза.

3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздничный стол праздники приметы праздник народные приметы

Материалы по теме

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?
Праздники

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?
2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Яна Клочкова шокировала признанием, что страдает фобией, связанной с водой
Новости

Яна Клочкова шокировала признанием, что страдает фобией, связанной с водой
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK