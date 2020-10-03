3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 октября является 277 днем года, до конца года осталось 89 дней.
Какой праздник 3 октября 2020?
- День образования Южной Кореи.
Памятные даты 3 октября, годовщины и события
В 1952 году Великобритания провела испытание ядерного оружия.
В 1973 году в Киеве открыли памятник украинской поэтессе Лесе Украинке.
В 1987 году Канада и США достигли договоренности о свободной торговле между собой.
В 1990 году Германия окончательно объединилась.
Кто родился 3 октября
3 октября родились шведская актриса, танцовщица, продюсер Алисия Викандер, американская певица и автор песен Гвен Стефани.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Евстафия Римского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 3 октября
- Северный ветер — на холод, южный — к теплу, западный — на мокрую погоду, а восточный — холодно, но солнечно.
Именинники: Олег, Михаил, Теодор, Тереза.
Напомним,