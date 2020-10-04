4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 октября 2020 00:10 Алла Лысак
4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

4 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 октября является 278 днем года, до конца года осталось 88 дней. 

Какой праздник 4 октября 2020?                    

Памятные даты 4 октября, годовщины и события

В 1883 году отправился в первый рейс Восточный экспресс, соединивший Османскую империю с Западной Европой.

В 1900 году во Львове начал работу оперный театр.

В 1911 году в Лондоне запустили первый в мире эскалатор.

В 1958 году из Лондона в Нью-Йорке начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.

4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 октября 

4 октября родились американский актер Чарльтон Фестон, американская актриса Алисия Силверстоун.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Кондрата

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки использовали этот день для работы в овинах (представляют собой сооружения для того, чтобы молоть зерно). Работа начиналась в полночь с разведением костра, жар от которого подсушивал оснопы.

Женщины готовили овсяную кашу и пироги. 

Приметы на 4 октября

Солнечная и теплая погода и ветер с северо-востока или севера символизируют холодную зиму.

Погода на Кондрата, это погода на 4 недели вперед.

Похолодало 4 октября, скоро зима придет.

Орехов много, а грибов нет, готовьтесь к снежной и суровой зиме. 

Именинники: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Кондрат, Назар и Розалия.

4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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