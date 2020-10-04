4 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 октября является 278 днем года, до конца года осталось 88 дней.
Какой праздник 4 октября 2020?
- День булочек с корицей (Швеция),
- Всемирный день улыбки.
Памятные даты 4 октября, годовщины и события
В 1883 году отправился в первый рейс Восточный экспресс, соединивший Османскую империю с Западной Европой.
В 1900 году во Львове начал работу оперный театр.
В 1911 году в Лондоне запустили первый в мире эскалатор.
В 1958 году из Лондона в Нью-Йорке начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.
Кто родился 4 октября
4 октября родились американский актер Чарльтон Фестон, американская актриса Алисия Силверстоун.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Кондрата
Что сегодня можно и нельзя делать
Женщины готовили овсяную кашу и пироги.
Приметы на 4 октября
Солнечная и теплая погода и ветер с северо-востока или севера символизируют холодную зиму.
Погода на Кондрата, это погода на 4 недели вперед.
Похолодало 4 октября, скоро зима придет.
Орехов много, а грибов нет, готовьтесь к снежной и суровой зиме.
Именинники: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Кондрат, Назар и Розалия.
Напомним,