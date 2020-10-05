5 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 октября является 279 днем года, до конца года осталось 87 дней.

Какой праздник 5 октября 2020?

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День республики в Португалии,

День родного языка в Таджикистане.

Памятные даты 5 октября, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб открыл современную Коста-Рику.

В 1880 году в продажу поступили первые шариковые ручки.

В 1919 году итальянский автогонщик Энцо Феррари дебютировал на профессиональных автогонках.

В 1962 выпущен первый сингл группы Битлз Love Me Do.

5 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 октября

5 октября родились основатель сети ресторанов Макдоналдс Рэй Крок, американская актриса Кейт Уинслет.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Фоки и Ионы

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 5 октября

Наши предки считали этот день несчастливым из-за сильного ветра. Украинцы верили, что ветер сегодня может принести множество проблем, даже болезни для людей и нечистую силу. Было принято 5 октября сжигать старые веники, чтобы защититься от стихии.

На березе еще есть листва, снег будет поздно.

Шишек на сосне нет, к теплой зиме.

Много паутины летает, осень будет теплой.

Именинники: Макар, Петр, Федор и Феофан.

5 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,