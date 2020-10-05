5 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 октября является 279 днем года, до конца года осталось 87 дней.
Какой праздник 5 октября 2020?
- День республики в Португалии,
- День родного языка в Таджикистане.
Памятные даты 5 октября, годовщины и события
В 1502 году Христофор Колумб открыл современную Коста-Рику.
В 1880 году в продажу поступили первые шариковые ручки.
В 1919 году итальянский автогонщик Энцо Феррари дебютировал на профессиональных автогонках.
В 1962 выпущен первый сингл группы Битлз Love Me Do.
Кто родился 5 октября
5 октября родились основатель сети ресторанов Макдоналдс Рэй Крок, американская актриса Кейт Уинслет.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Фоки и Ионы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 5 октября
На березе еще есть листва, снег будет поздно.
Шишек на сосне нет, к теплой зиме.
Много паутины летает, осень будет теплой.
Именинники: Макар, Петр, Федор и Феофан.
Напомним,