6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 октября 2020 00:20 Алла Лысак
6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 октября является 280 днем года, до конца года осталось 86 дней. 

Какой праздник 6 октября 2020?                    

Памятные даты 6 октября, годовщины и события

В 1701 году Киево-Могилянская коллегия стала академией.

В 1768 году началась русско-турецкая война.

В 1829 году паровоз впервые отправился в рейс из Манчестера в Ливерпуль.

В 1911 году Японияи Калифорния осуществили сеанс трансатлантической радиосвязи.

6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 октября 

6 октября родились писатель Тур Хейердал, американский астрофизик, Нобелевский лауреат Риккардо Джаккони.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   день Ираида

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки сегодня топили печи, утепляли дома, готовились к первым холодам. 

Существовал обычай предсказывать судьбу: люди шли к месту, где сливались реки, набирали два кувшина воды и ждали, вода из какого кувшина испарится первой. Вода из длинной и глубокой реки, исчезнувшая первой, символизировала проблемы. 

Приметы на 6 октября

Большое количество орехов, к морозной зиме.

Высокие сорняки символизируют снежную зиму. 

Гуси кричат, к скорому похолоданию. 

Именинники:  

Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий, Петр.

6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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