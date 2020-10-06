6 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 октября является 280 днем года, до конца года осталось 86 дней.
Какой праздник 6 октября 2020?
- День вооруженных сил Египта,
- День архивиста в Беларуси,
- День жертв гос. терроризма на Кубе.
Памятные даты 6 октября, годовщины и события
В 1701 году Киево-Могилянская коллегия стала академией.
В 1768 году началась русско-турецкая война.
В 1829 году паровоз впервые отправился в рейс из Манчестера в Ливерпуль.
В 1911 году Японияи Калифорния осуществили сеанс трансатлантической радиосвязи.
Кто родился 6 октября
6 октября родились писатель Тур Хейердал, американский астрофизик, Нобелевский лауреат Риккардо Джаккони.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Ираида
Что сегодня можно и нельзя делать
Существовал обычай предсказывать судьбу: люди шли к месту, где сливались реки, набирали два кувшина воды и ждали, вода из какого кувшина испарится первой. Вода из длинной и глубокой реки, исчезнувшая первой, символизировала проблемы.
Приметы на 6 октября
Большое количество орехов, к морозной зиме.
Высокие сорняки символизируют снежную зиму.
Гуси кричат, к скорому похолоданию.
Именинники:Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий, Петр.
Напомним,