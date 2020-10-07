7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 октября является 281 днем года, до конца года осталось 85 дней.
Какой праздник 7 октября 2020?
- Международный день врача.
Памятные даты 7 октября, годовщины и события
В 1806 году в Англии выдали патент на первую копировальную бумагу.
В 1913 году на заводе Генри Форда ввели автоматизированную сборку автомобилей.
В 1916 году Адольф Гитлер на фронте был ранен в ногу.
В 1920 году в Оксфорд впервые приняли женщин.
Кто родился 7 октября
7 октября родились физик, нобелевский лауреат Нильс Бор, певица Тони Брэкстон, футболист Нельсон де Жезус Сильва.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Феклы
Что сегодня можно и нельзя делать
В этот день многие планировали свадьбы и давали обещания, которые необходимо обязательно исполнить.
Приметы на 7 октября
Яркое солнце сегодня, к резкому изменению погоды.
Если гром гремит 7 октября, зима будет теплой.
Много желудей на дубе символизируют теплую зиму.
Именинники: Владислав, Фекла.
Напомним,