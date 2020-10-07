7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 октября является 281 днем года, до конца года осталось 85 дней.

Какой праздник 7 октября 2020?

Памятные даты 7 октября, годовщины и события

В 1806 году в Англии выдали патент на первую копировальную бумагу.

В 1913 году на заводе Генри Форда ввели автоматизированную сборку автомобилей.

В 1916 году Адольф Гитлер на фронте был ранен в ногу.

В 1920 году в Оксфорд впервые приняли женщин.

7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 октября

7 октября родились физик, нобелевский лауреат Нильс Бор, певица Тони Брэкстон, футболист Нельсон де Жезус Сильва.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Феклы

Что сегодня можно и нельзя делать

В это время люди уже топили дома и разводили огонь в сарае, чтобы сушить снопы. На Феклу украинцы в последний раз отправлялись на сбор белых грибов, предварительно защитив себя от нечистой силы крестом.

В этот день многие планировали свадьбы и давали обещания, которые необходимо обязательно исполнить.

Приметы на 7 октября

Яркое солнце сегодня, к резкому изменению погоды.

Если гром гремит 7 октября, зима будет теплой.

Много желудей на дубе символизируют теплую зиму.

Именинники: Владислав, Фекла.

7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,