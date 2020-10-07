7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 октября 2020 00:10 Алла Лысак
7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 октября является 281 днем года, до конца года осталось 85 дней. 

Какой праздник 7 октября 2020?                    

Памятные даты 7 октября, годовщины и события

В 1806 году в Англии выдали патент на первую копировальную бумагу.

В 1913 году на заводе Генри Форда ввели автоматизированную сборку автомобилей.

В 1916 году Адольф Гитлер на фронте был ранен в ногу.

В 1920 году в Оксфорд впервые приняли женщин. 

7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 октября 

7 октября родились физик, нобелевский лауреат Нильс Бор, певица Тони Брэкстон, футболист Нельсон де Жезус Сильва.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   Феклы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В это время люди уже топили дома и разводили огонь в сарае, чтобы сушить снопы. На Феклу украинцы в последний раз отправлялись на сбор белых грибов, предварительно защитив себя от нечистой силы крестом. 

В этот день многие планировали свадьбы и давали обещания, которые необходимо обязательно исполнить. 

Приметы на 7 октября

Яркое солнце сегодня, к резкому изменению погоды.

Если гром гремит 7 октября, зима будет теплой.

Много желудей на дубе символизируют теплую зиму. 

Именинники:  Владислав, Фекла.

7 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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