8 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 октября является 282 днем года, до конца года осталось 84 дня.
Какой праздник 8 октября 2020?
- День партизанов на Кубе,
- День посадки деревьев (Намибия).
Памятные даты 8 октября, годовщины и события
В 1085 года в Венеции освящен собор Святого Марка.
В 1871 году корова опрокинула керосиной фональ, из-за чего в Чикаго вспыхнул пожар, уничтоживший 2/3 города.
В 1896 году впервые опубликовали индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
В 1914 году британская авиация провела первую в истории авиабомбардировку.
Кто родился 8 октября
8 октября родились украинский спортсмен-борец Иван Поддубный, русская поэтесса Марина Цветаева.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Сергия Радонежского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 8 октября
Если выпал первый снег 8 октября, ждите зиму 21 ноября.
Хорошая погода в этот день символизирует еще три недели тепла.
Березовые листья еще не опали, холода будут не скоро.
Именинники:
Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.
Напомним,