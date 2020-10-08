8 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 октября является 282 днем года, до конца года осталось 84 дня.

Какой праздник 8 октября 2020?

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День партизанов на Кубе,

День посадки деревьев (Намибия).

Памятные даты 8 октября, годовщины и события

В 1085 года в Венеции освящен собор Святого Марка.

В 1871 году корова опрокинула керосиной фональ, из-за чего в Чикаго вспыхнул пожар, уничтоживший 2/3 города.

В 1896 году впервые опубликовали индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

В 1914 году британская авиация провела первую в истории авиабомбардировку.

8 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 8 октября

8 октября родились украинский спортсмен-борец Иван Поддубный, русская поэтесса Марина Цветаева.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Сергия Радонежского

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 8 октября

Украинцы верили, что через сорок дней наступают сильные морозы. Этот день посвящали домашней птице, а также солили капусту, которую, если верить традициям, раньше рубить было нельзя.

Если выпал первый снег 8 октября, ждите зиму 21 ноября.

Хорошая погода в этот день символизирует еще три недели тепла.

Березовые листья еще не опали, холода будут не скоро.

Именинники:

Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.

8 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,