9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 октября 2020 00:30 Алла Лысак
9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 октября является 283 днем года, до конца года осталось 83 дня. 

Какой праздник 9 октября 2020?                    

Памятные даты 9 октября, годовщины и события

В 1621 году в Хотине Османская Империя и Речь Посполитая подписали мирный договор.

В 1789 году во Франции полностью запретили пытки.

В 1855 году американец Джошуа Стоддард запатентовал сирену.

В 1915 году был установлен рекорд скорости, в Нью-Йорке автомобиль разогнался до 102,6 мили в час.

9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9 октября 

9 октября родились украинский писатель Николай Бажан, солист Битлз Джон Леннон.

Какой сегодня церковный и народный праздник 

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Наши предки считали, что до дня памяти Иоанна Богослова необходимо закончить все полевые работы. Дорогу украинцы пытались обходить, считая, что по ней сегодня бродит нечистая сила, старались не покидать дом после захода солнца. 

Приметы на 9 октября

Снег на Иоанна выпал, через 40 дней начнется зима.

Дождь со снегом 9 октября, в январе будут оттепели. 

Если на деревьях еще много листьев и выпал снег, зима будет суровой. 

Именинники: Владимир, Ефрем, Иван и Тихон.

9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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