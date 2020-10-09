9 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 октября является 283 днем года, до конца года осталось 83 дня.
Какой праздник 9 октября 2020?
- День независимости в Уганде,
- День вооруженных сил (Азербайджан).
Памятные даты 9 октября, годовщины и события
В 1621 году в Хотине Османская Империя и Речь Посполитая подписали мирный договор.
В 1789 году во Франции полностью запретили пытки.
В 1855 году американец Джошуа Стоддард запатентовал сирену.
В 1915 году был установлен рекорд скорости, в Нью-Йорке автомобиль разогнался до 102,6 мили в час.
Кто родился 9 октября
9 октября родились украинский писатель Николай Бажан, солист Битлз Джон Леннон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
Приметы на 9 октября
Снег на Иоанна выпал, через 40 дней начнется зима.
Дождь со снегом 9 октября, в январе будут оттепели.
Если на деревьях еще много листьев и выпал снег, зима будет суровой.
Именинники: Владимир, Ефрем, Иван и Тихон.
Напомним,