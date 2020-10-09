Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника

9 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника
Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника
pixabay.com

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2020?

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Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается в один день, 14 октября. 

2020 год не станет исключением.

Покров – великое православное торжество, во время которого православные христиане вспоминают, как Божия Матерь явилась Андрею Юродивому в Константинопольском храме.

Главная традиция праздника – посещение церкви, но молиться Богородице можно и дома; в этот день принято просить счастья для всех членов семьи и близких.

Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника / pixabay.com

Считается, что брак, заключенный 14 октября, находится под защитой Девы Марии.

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В Украине в этот день традиционно происходит настоящий свадебный бум.

В прежние времена незамужние девушки ждали Покров, чтобы попросить хорошего мужа и счастливого брака у Богородицы.

Отметим, что на Покрову Пресвятой Богородицы выпадают еще два важных для украинцев праздника – День казачества и День защитника Украины.

В 2020 году Покров является выходным днем.

Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника / pixabay.com

Напомним,

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