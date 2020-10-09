Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата и традиции праздника
Когда Покров Пресвятой Богородицы 2020?
2020 год не станет исключением.
Покров – великое православное торжество, во время которого православные христиане вспоминают, как Божия Матерь явилась Андрею Юродивому в Константинопольском храме.
Главная традиция праздника – посещение церкви, но молиться Богородице можно и дома; в этот день принято просить счастья для всех членов семьи и близких.
Считается, что брак, заключенный 14 октября, находится под защитой Девы Марии.
В прежние времена незамужние девушки ждали Покров, чтобы попросить хорошего мужа и счастливого брака у Богородицы.
Отметим, что на Покрову Пресвятой Богородицы выпадают еще два важных для украинцев праздника – День казачества и День защитника Украины.
В 2020 году Покров является выходным днем.
Напомним,