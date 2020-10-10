10 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 октября является 284 днем года, до конца года осталось 82 дня.
Какой праздник 10 октября 2020?
- День борьбы против смертной казни в ЕС,
- День работников стандартизации и метрологии (Украина).
Памятные даты 10 октября, годовщины и события
В 1865 году американец Джон Уэсли Хаятт запатентовал бильярдный шар, изобретя материал, который заменил слоновую кость.
В 1913 году соединились воды Атлантического и Тихого акеанов.
В 1932 году в Запорожье начала функционировать Днепрогэс.
В 1933 году в США начали продавать первый стиральный порошок – Dreft.
Кто родился 10 октября
9 октября родились итальянский композитор Джузеппе Верди, украинский поэт Михаил Драй-Хмара, народная артистка Украины Нина Матвиенко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Савватия Пчельника
Что сегодня нельзя делать
На стол ставили блюда с медом, обедали всей семьей.
Приметы на 10 октября
Если гроза возникла, зима будет короткой и теплой.
Пчелы плотно залепляют леток, зима будет холодной.
Если сухо в этот день, зима рано не наступит.
Малок шишек на сосне, ожидаются морозы.
Именинники: Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк.
Напомним,