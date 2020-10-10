10 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 октября является 284 днем года, до конца года осталось 82 дня.

Какой праздник 10 октября 2020?

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День борьбы против смертной казни в ЕС,

День работников стандартизации и метрологии (Украина).

Памятные даты 10 октября, годовщины и события

В 1865 году американец Джон Уэсли Хаятт запатентовал бильярдный шар, изобретя материал, который заменил слоновую кость.

В 1913 году соединились воды Атлантического и Тихого акеанов.

В 1932 году в Запорожье начала функционировать Днепрогэс.

В 1933 году в США начали продавать первый стиральный порошок – Dreft.

10 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 октября

9 октября родились итальянский композитор Джузеппе Верди, украинский поэт Михаил Драй-Хмара, народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Савватия Пчельника

Что сегодня нельзя делать

Наши предки заканчивали все работы по обустройству пасики перед зимой, украинцы верили, что Савватий «закрывает» улья на зиму, поэтому хороший пчеловод должен до этого момента завершить основные дела.

На стол ставили блюда с медом, обедали всей семьей.

Приметы на 10 октября

Если гроза возникла, зима будет короткой и теплой.

Пчелы плотно залепляют леток, зима будет холодной.

Если сухо в этот день, зима рано не наступит.

Малок шишек на сосне, ожидаются морозы.

Именинники: Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк.

10 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,