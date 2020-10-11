11 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 октября является 285 днем года, до конца года остался 81 день.

Какой праздник 11 октября 2020?

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Национальный день каминг-аута в США,

День борьбы с ожирением,

Всемирный день яйца.

Памятные даты 11 октября, годовщины и события

В 1881 году американец по имени Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку.

В 1886 году американский изобретатель Томас Эдисон придумал машинку для подсчета голосов на выборах.

В 1891 году в Стокгольме открыли первый в мире этнографический музей под открытым небом.

В 1994 году американка Кэтрин Салливан стала второй женщиной в мире, совершившей выход в открытый космос.

11 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 11 октября

11 октября родились автор первой Конституции Украины Пилип Орлик, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак, писатель и политик Владимир Яворивский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Ильи Муромца

Что сегодня нельзя делать

Наши предки день считали несчастливым, старались не покидать свои дома без особенной надобности, опасались сглаза.

Крестьяне старались ягоды не есть, за три дня до праздника якобы на них плевал сам дьявол, соответственно, их употребление в пищу может вызвать проблемы со здоровьем.

Приметы на 11 октября

Если зайцы не поменяли окрас, зима будет теплой.

Северный Ветер на Илью символизирует холода зимой.

Сухие листья, которые падают тыльной стороной, прогнозируют хороший урожай.

Именинники:

Александр, Вячеслав, Егор, Георгий, Анна, Мария, Татьяна.

11 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,