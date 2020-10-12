12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 октября 2020 00:10 Алла Лысак
12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

12 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 октября является 286 днем года, до конца года осталось 80 дней.

Какой праздник 12 октября 2020?                     

Памятные даты 12 октября, годовщины и события

В 1863 году в Женеве создали организацию Международный Красный Крест.

В 1893 году газета San Francisco Morning Call опубликовала первый рассказ 17-летнего Джека Лондона.

В 1905 году Норвегия получила независимость, разорвав унию со Швецией.

В 1918 году гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.

В 1956 году появилось МАГАТЭ (агентство по атомной энергетике).

12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 12 октября 

12 октября родились итальянский оперный певец Лучано Паваротти,  украинская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   Феофана Милостивого

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки сегодня охотились на зайцев, а после собирались на пышное застолье. В народе верили, что на Феофана обязательно будет тепло, однако погода была непредсказуемой, с холодными ветрами и туманами. 

Приметы на 12 октября

Звезды на небе на Феофана, к сухой осени.

Если туман появился в этот день, ожидайте теплый ноябрь.

Грыбы уже поздно собирать в лесу, тогда и первый снег выпадет поздно.

Именинники: Феофан.

12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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