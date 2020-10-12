12 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 октября является 286 днем года, до конца года осталось 80 дней.
Какой праздник 12 октября 2020?
- День детей в Бразилии,
- День вооруженных сил (Испания),
- День открытия Америки (Аргентина),
- День Колумба (США).
Памятные даты 12 октября, годовщины и события
В 1863 году в Женеве создали организацию Международный Красный Крест.
В 1893 году газета San Francisco Morning Call опубликовала первый рассказ 17-летнего Джека Лондона.
В 1905 году Норвегия получила независимость, разорвав унию со Швецией.
В 1918 году гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.
В 1956 году появилось МАГАТЭ (агентство по атомной энергетике).
Кто родился 12 октября
12 октября родились итальянский оперный певец Лучано Паваротти, украинская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Феофана Милостивого
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 12 октября
Звезды на небе на Феофана, к сухой осени.
Если туман появился в этот день, ожидайте теплый ноябрь.
Грыбы уже поздно собирать в лесу, тогда и первый снег выпадет поздно.
Именинники: Феофан.
Напомним,