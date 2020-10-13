13 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 октября 2020 00:10 Алла Лысак
13 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

13 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 октября является 287 днем года, до конца года осталось 79 дней.

Какой праздник 13 октября 2020?                     

Памятные даты 13 октября, годовщины и события

В 1582 году католические страны перешли на григорианский календарь.

В 1675 году физик из Нидерландов Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

В 1792 году в Вашингтоне начали строить Белый дом. 

В 1900 году вышла самая известная книга Зигмунда Фрейда Толкование снов.

13 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 13 октября 

13 октября родились премьер-министр Великобритании (1979-1900) Маргарет Тэтчер, британский боксер Дэвид Хэй.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    день Григория

Что сегодня нельзя делать 

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День наши предки использовали, чтобы заменить старую солому в постельном белье ( в подушках и матрасах). Крестьяне использованную солому сжигали, тем самым призывая зиму. Накануне Покровы хозяйки убирали в доме, а детей обливали на пороге дома водой, чтобы защитить от болезней. 

Приметы на 13 октября

Снег выпал, зима наступит еще не скоро.

Журавли улетели на Григория, зима будет холодной.

Если сухой снег идет на Григория, лето будет теплым. 

Именинники:  Григорий и Михаил.

13 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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