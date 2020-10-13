13 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 октября является 287 днем года, до конца года осталось 79 дней.
Какой праздник 13 октября 2020?
Памятные даты 13 октября, годовщины и события
В 1582 году католические страны перешли на григорианский календарь.
В 1675 году физик из Нидерландов Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
В 1792 году в Вашингтоне начали строить Белый дом.
В 1900 году вышла самая известная книга Зигмунда Фрейда Толкование снов.
Кто родился 13 октября
13 октября родились премьер-министр Великобритании (1979-1900) Маргарет Тэтчер, британский боксер Дэвид Хэй.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Григория
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 13 октября
Снег выпал, зима наступит еще не скоро.
Журавли улетели на Григория, зима будет холодной.
Если сухой снег идет на Григория, лето будет теплым.
Именинники: Григорий и Михаил.
Напомним,