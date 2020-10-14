14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 октября является 288 днем года, до конца года осталось 78 дней.
Какой праздник 14 октября 2020?
- День украинского казачества,
- День учителя (Польша),
- День матери в Беларуси.
Памятные даты 14 октября, годовщины и события
В 1926 году в Лондоне впервые опубливали книгу Алана Милна Винни-Пух.
В 1933 году Германия сообщила о своем выходе из Лиги Наций.
В 1947 году американский летчик Чарльз Йегер впервые превысил на самолете скорость звука в горизонтальном полете.
В 1926 году американский самолет-разведчик обнаружил на Кубе советские ракеты.
В 1966 году в Канаде католикам разрешили есть мясо по пятницам.
Кто родился 14 октября
14 октября родились вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, австралийская актриса Миа Васиковска.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Покров
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 14 октября
Журавли уже улетели, к ранней зиме.
Если выпал снег, то и зима будет снежной.
Какой будет погода на Покров, такой и зима будет.
Нет снега, на Рождество его тоже не стоит ждать.
Счастливы те, кто сыграет свадьбу на Покров.
Именинники:
Александр, Алексей, Георгий, Иван, Николай, Петр, Роман.
Напомним,