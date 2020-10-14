14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 октября 2020 00:10 Алла Лысак
14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

14 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 октября является 288 днем года, до конца года осталось 78 дней.

Какой праздник 14 октября 2020?                     

Памятные даты 14 октября, годовщины и события

В 1926 году в Лондоне впервые опубливали книгу Алана Милна Винни-Пух.

В 1933 году Германия сообщила о своем выходе из Лиги Наций.

В 1947 году американский летчик Чарльз Йегер впервые превысил на самолете скорость звука в горизонтальном полете.

В 1926 году американский самолет-разведчик обнаружил на Кубе советские ракеты.

В 1966 году в Канаде католикам разрешили есть мясо по пятницам.

14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 14 октября 

14 октября родились  вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, австралийская актриса Миа Васиковска.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    Покров

Что сегодня нельзя делать 

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На Покрову наши предки просили Божью Матерь о заступничестве, девушки молились о счастливом замужестве. Под запретом тяжелый физический труд, сквернословие, употребление алкоголя. Нежелательно занимать денег. 

Приметы на 14 октября

Журавли уже улетели, к ранней зиме.

Если выпал снег, то и зима будет снежной. 

Какой будет погода на Покров, такой и зима будет.

Нет снега, на Рождество его тоже не стоит ждать.

Счастливы те, кто сыграет свадьбу на Покров. 

Именинники:  

Александр, Алексей, Георгий, Иван, Николай, Петр, Роман.

14 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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