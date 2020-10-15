15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 октября 2020 00:10 Алла Лысак
15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

15 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 октября является 289 днем года, до конца года осталось 77 дней.

Какой праздник 15 октября 2020?                     

Памятные даты 15 октября, годовщины и события

В 1583 году украинские земли в составе Речи Посполитой перешли на григорианский календарь.

В 1615 году в Киеве основали братство, ставшее основой Киево-Могилянской академии.

В 1917 году французы расстреляли Мату Хари, обвиняемую в шпионаже в пользу Германии.

В 1926 году в Киеве открыли драматический театр, который сегодня носит имя Леси Украинки. 

В 2000 в Париже на Монмартре открыта Стена любви.

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 15 октября 

15 октября родились немецкий философ Фридрих Ницше, врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Иустины и Киприана

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки считали 15 октября опасным днем, из-за активизации разнообразной нечисти. Украинцы верили, что она может довести человека до смерти, приобретая различный облик. Животных старались загнать в дом до захода солнца. 

Приметы на 15 октября

Если идет сильный дождь, зима будет холодной.

Опадают листья 15 октября, к скорым морозам.

Выпал снег в этот день, через 40 дней наступит настоящая зима. 

Именинники:  

Андрей, Анна, Давид, Касьян, Константин, Куприян, Устина.

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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