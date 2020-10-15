15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 октября является 289 днем года, до конца года осталось 77 дней.
Какой праздник 15 октября 2020?
- Международный день мытья рук.
Памятные даты 15 октября, годовщины и события
В 1583 году украинские земли в составе Речи Посполитой перешли на григорианский календарь.
В 1615 году в Киеве основали братство, ставшее основой Киево-Могилянской академии.
В 1917 году французы расстреляли Мату Хари, обвиняемую в шпионаже в пользу Германии.
В 1926 году в Киеве открыли драматический театр, который сегодня носит имя Леси Украинки.
В 2000 в Париже на Монмартре открыта Стена любви.
Кто родился 15 октября
15 октября родились немецкий философ Фридрих Ницше, врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Иустины и Киприана
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 15 октября
Если идет сильный дождь, зима будет холодной.
Опадают листья 15 октября, к скорым морозам.
Выпал снег в этот день, через 40 дней наступит настоящая зима.
Именинники:
Андрей, Анна, Давид, Касьян, Константин, Куприян, Устина.
Напомним,