15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 октября является 289 днем года, до конца года осталось 77 дней.

Какой праздник 15 октября 2020?

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Международный день мытья рук.

Памятные даты 15 октября, годовщины и события

В 1583 году украинские земли в составе Речи Посполитой перешли на григорианский календарь.

В 1615 году в Киеве основали братство, ставшее основой Киево-Могилянской академии.

В 1917 году французы расстреляли Мату Хари, обвиняемую в шпионаже в пользу Германии.

В 1926 году в Киеве открыли драматический театр, который сегодня носит имя Леси Украинки.

В 2000 в Париже на Монмартре открыта Стена любви.

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 15 октября

15 октября родились немецкий философ Фридрих Ницше, врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

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Что сегодня нельзя делать

Приметы на 15 октября

Наши предки считали 15 октября опасным днем, из-за активизации разнообразной нечисти. Украинцы верили, что она может довести человека до смерти, приобретая различный облик. Животных старались загнать в дом до захода солнца.

Если идет сильный дождь, зима будет холодной.

Опадают листья 15 октября, к скорым морозам.

Выпал снег в этот день, через 40 дней наступит настоящая зима.

Именинники:

Андрей, Анна, Давид, Касьян, Константин, Куприян, Устина.

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,