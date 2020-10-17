17 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 октября является 291 днем года, до конца года осталось 75 дней.

Какой праздник 17 октября 2020?

Памятные даты 17 октября, годовщины и события

В 113 году построили Киево-Михайловский Златоверхий собор.

В 1855 году в Англии запатентовали процесс изготовления стали.

В 1888 году под Харьковом произошла катастрофа поезда, которым путешествовал император Александр III.

В 1888 году вышел первый номер журнала National Geographic.

17 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 17 октября

17 октября родились украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, английский рэпер Эминем, финский автогонщик Кими Райкконен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Иерофея

Что сегодня нельзя делать

Ранее существовала традиция готовить на Иерофея специальную настойку из тимьяна, клевера, зверобоя и других полезных трав. Настойку использовали для лечения недугов и потребляли для укрепления иммунитета.

Наши предки старались сегодня в лес не ходить, верили, что леший, готовясь к зиме, может погубить.

Приметы на 17 октября

Если заря красная вечером, будет ветер.

Конь фыркает, к холодной зиме.

Снег выпал, зима наступит через 40 дней.

Именинники: Владимир, Гурий, Онисим, Павел, Петр.

17 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,