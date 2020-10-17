17 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 октября является 291 днем года, до конца года осталось 75 дней.
Какой праздник 17 октября 2020?
Памятные даты 17 октября, годовщины и события
В 113 году построили Киево-Михайловский Златоверхий собор.
В 1855 году в Англии запатентовали процесс изготовления стали.
В 1888 году под Харьковом произошла катастрофа поезда, которым путешествовал император Александр III.
В 1888 году вышел первый номер журнала National Geographic.
Кто родился 17 октября
17 октября родились украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, английский рэпер Эминем, финский автогонщик Кими Райкконен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Иерофея
Что сегодня нельзя делать
Наши предки старались сегодня в лес не ходить, верили, что леший, готовясь к зиме, может погубить.
Приметы на 17 октября
Если заря красная вечером, будет ветер.
Конь фыркает, к холодной зиме.
Снег выпал, зима наступит через 40 дней.
Именинники: Владимир, Гурий, Онисим, Павел, Петр.
Напомним,