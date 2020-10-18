18 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 октября является 292 днем года, до конца года осталось 74 дня.
Какой праздник 18 октября 2020?
- Международный день галстука,
- День независимости Азербайджана.
Памятные даты 18 октября, годовщины и события
В 1596 году подписана Брестская уния, в Украине создали Грекокатолическую церковь.
В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки.
В 1842 году открыли коммерческую линию Чикаго — Нью-Йорк.
В 1955 году запустили Каховскую ГЭС.
В 1995 году Украина стала членом Совета Европы.
Кто родился 18 октября
18 октября родились актер и кинорежиссер Жан Клод Ван Дамм, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Харитины
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 18 октября
Ветра нет на Харитину, скоро ударят морозы.
Если птицы улетают на юг, зима ожидается холодной.
Выпал снег, зимы еще долго не будет.
Именинники: Григорий, Матвей, Алексей, Петр.
Напомним,