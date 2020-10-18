18 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 октября является 292 днем года, до конца года осталось 74 дня.

Какой праздник 18 октября 2020?

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Международный день галстука,

День независимости Азербайджана.

Памятные даты 18 октября, годовщины и события

В 1596 году подписана Брестская уния, в Украине создали Грекокатолическую церковь.

В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки.

В 1842 году открыли коммерческую линию Чикаго — Нью-Йорк.

В 1955 году запустили Каховскую ГЭС.

В 1995 году Украина стала членом Совета Европы.

18 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 18 октября

18 октября родились актер и кинорежиссер Жан Клод Ван Дамм, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Какой сегодня церковный и народный праздник

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Что сегодня нельзя делать

Приметы на 18 октября

Наши предки уже завершали работы в поле или на огороде. Девушки собирались вечером вместе и пряли (уклонение от этой обязанности считалось постыдным, поскольку прядильное искусство было основным женским ремеслом в деревне).

Ветра нет на Харитину, скоро ударят морозы.

Если птицы улетают на юг, зима ожидается холодной.

Выпал снег, зимы еще долго не будет.

Именинники: Григорий, Матвей, Алексей, Петр.

18 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,