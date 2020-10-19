19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 октября является 293 днем года, до конца года осталось 73 дня.
Какой праздник 19 октября 2020?
- День юриста в Молдавии.
Памятные даты 19 октября, годовщины и события
В 1453 году Столетняя война между Францией и Англией завершилась.
В 1812 году Наполеон покинул Москву.
В 1860 году во Флоренции начали производить двигатели внутреннего сгорания.
В 1987 году случился крах на бирже, известен как Черный понедельник.
Кто родился 19 октября
19 октября родились автор детективных романов Джон Ле Карре, футболист Александр Хацкевич.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Дениса и Фомы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 19 октября
Если выпал сухой снег, лето будет теплым.
Ветра нет на Фому, скоро ударят морозы.
На Фому стоит ждать града или первого снега.
Именинники: Иван, Макар, Никанор.
Напомним,