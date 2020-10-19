19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 октября 2020 00:30 Алла Лысак
19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

19 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 октября является 293 днем года, до конца года осталось 73 дня.

Какой праздник 19 октября 2020?              

Памятные даты 19 октября, годовщины и события

В 1453 году Столетняя война между Францией и Англией завершилась.

В 1812 году Наполеон покинул Москву.

В 1860 году во Флоренции начали производить двигатели внутреннего сгорания.

В 1987 году случился крах на бирже, известен как Черный понедельник.

19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 19 октября 

19 октября родились автор детективных романов Джон Ле Карре, футболист Александр Хацкевич.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Дениса и Фомы

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что сегодня можно в последний раз увидеть кучевые облака, а потом – наступит зима и морозы. Считалось, что Фома любит людей, запасающих продукты на будущее, поэтому крестьяне старались наполнить амбары овощами.

Приметы на 19 октября

Если выпал сухой снег, лето будет теплым.

Ветра нет на Фому, скоро ударят морозы.

На Фому стоит ждать града или первого снега. 

Именинники: Иван, Макар, Никанор. 

19 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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