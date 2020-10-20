20 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 октября является 294 днем года, до конца года осталось 72 дня.
Какой праздник 20 октября 2020?
- Международный день авиадиспетчера,
- Международный день повара.
Памятные даты 19 октября, годовщины и события
В 1818 году установлена граница по сорок девятой параллели между Канадой и США.
В 1868 году в Киеве появился первый частный банк.
В 1924 году в Харькове начала функционировать первая в Украине радиостанция.
В 1944 году состоялся первый вылет японских камикадзе.
В 1945 году женщинам во Франции дали возможность голосовать на выборах.
Кто родился 19 октября
20 октября родились британский физик Джеймс Чедвик, американский журналист Арт Бухвальд.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Сергея зимнего
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 20 октября
Если выпал снег сегодня, зима будет ранней.
Солнечна погода на зимнего означает, что морозы еще не скоро наступят.
Бледная Луна, к дождю.
Именинники:
Аделина, Алина, Вакх, Евсевий, Кесарь, Леонтий, Марк, Мартиниан, Пелагея, Полихроний, Сергей, Юлиан.
Напомним,