20 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 октября является 294 днем года, до конца года осталось 72 дня.

Какой праздник 20 октября 2020?

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Международный день авиадиспетчера,

Международный день повара.

Памятные даты 19 октября, годовщины и события

В 1818 году установлена граница по сорок девятой параллели между Канадой и США.

В 1868 году в Киеве появился первый частный банк.

В 1924 году в Харькове начала функционировать первая в Украине радиостанция.

В 1944 году состоялся первый вылет японских камикадзе.

В 1945 году женщинам во Франции дали возможность голосовать на выборах.

20 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 19 октября

20 октября родились британский физик Джеймс Чедвик, американский журналист Арт Бухвальд.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Сергея зимнего

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 20 октября

На Сергея зимнего наши предки не садились за стол, не покормив скот. Печь в этот день топил самый младший член семьи, а женщины умывались кислым молоком, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы.

Если выпал снег сегодня, зима будет ранней.

Солнечна погода на зимнего означает, что морозы еще не скоро наступят.

Бледная Луна, к дождю.

Именинники:

Аделина, Алина, Вакх, Евсевий, Кесарь, Леонтий, Марк, Мартиниан, Пелагея, Полихроний, Сергей, Юлиан.

20 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,