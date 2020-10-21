21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 октября является 295 днем года, до конца года остался 71 день.
Какой праздник 21 октября 2020?
- День яблока в Великобритании.
Памятные даты 21 октября, годовщины и события
В 1056 году диакон Григорий вывел первую букву.
В 1520 году Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами.
В 1596 году подписана Брестская уния, епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.
В 1879 году в Америке испытали первую лампу накаливания с угольной нитью.
В 1897 году в Николаеве открылся Черноморский судостроительный завод.
Кто родился 21 октября
21 октября родились американская актриса Кэрри Фишер, немецкий физик Вольфганг Кеттерле.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Трифона и Пелагеи Ознобицы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 21 октября
Если облака низко плывут, будут морозы.
Мыши делают норы на юге, ожидается холодная зима.
Начинается зимний сезон сегодня.
Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон.
Напомним,