21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 октября 2020 00:30 Алла Лысак
21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

21 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 октября является 295 днем года, до конца года остался 71 день. 

Какой праздник 21 октября 2020?              

Памятные даты 21 октября, годовщины и события

В 1056 году диакон Григорий вывел первую букву.

В 1520 году Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами.

В 1596 году подписана Брестская уния, епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.

В 1879 году в Америке испытали первую лампу накаливания с угольной нитью.

В 1897 году в Николаеве открылся Черноморский судостроительный завод.

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 октября 

21 октября родились американская актриса Кэрри Фишер, немецкий физик Вольфганг Кеттерле.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Трифона и Пелагеи Ознобицы

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что сегодня начиналась настоящая зима, этот день украинцы посвящали созданию зимней одежды. Кроме того, опускали в реки бочки с соленьями, в это время температура в водоемах уже стремилась к нулю, альтернатива холодильнику. 

Приметы на 21 октября

Если облака низко плывут, будут морозы.

Мыши делают норы на юге, ожидается холодная зима.

Начинается зимний сезон сегодня. 

Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон.

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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