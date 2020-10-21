21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 октября является 295 днем года, до конца года остался 71 день.

Какой праздник 21 октября 2020?

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День яблока в Великобритании.

Памятные даты 21 октября, годовщины и события

В 1056 году диакон Григорий вывел первую букву.

В 1520 году Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами.

В 1596 году подписана Брестская уния, епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского.

В 1879 году в Америке испытали первую лампу накаливания с угольной нитью.

В 1897 году в Николаеве открылся Черноморский судостроительный завод.

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 октября

21 октября родились американская актриса Кэрри Фишер, немецкий физик Вольфганг Кеттерле.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Трифона и Пелагеи Ознобицы

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 21 октября

Наши предки верили, что сегодня начиналась настоящая зима, этот день украинцы посвящали созданию зимней одежды. Кроме того, опускали в реки бочки с соленьями, в это время температура в водоемах уже стремилась к нулю, альтернатива холодильнику.

Если облака низко плывут, будут морозы.

Мыши делают норы на юге, ожидается холодная зима.

Начинается зимний сезон сегодня.

Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон.

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,