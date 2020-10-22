22 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 октября является 296 днем года, до конца года осталось 70 дней.

Какой праздник 22 октября 2020?

Памятные даты 22 октября, годовщины и события

В 794 году столицей Японии стал город Киото.

В 1797 году состоялся первый в истории прыжок с парашютом.

В 1883 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-Опера.

В 1939 году миру показали первую фотокопию бумажного документа, изготовленную в Америке.

В 1949 году СССР испытал свое первое ядерное оружие.

22 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 22 октября

22 октября родились французская актриса Сара Бернар, французская актриса Катрин Денев.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Якова

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 22 октября

С 22 октября наши предки заготавливали дрова для зимы: раньше этого не делали, опасаясь, что деревья не будут гореть из-за высокого содержания сока. Кроме того, в день Якова обязательно готовили кашу с нового урожая!

Если утром выпал дождь, вечером пойдет снег.

Гололедица на Якова символизирует скорые осадки.

Если листья еще не опали, будет тепло.

Именинники: Максим, Афанасий, Петр, Яков.

22 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,