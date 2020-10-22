22 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 октября является 296 днем года, до конца года осталось 70 дней.
Какой праздник 22 октября 2020?
- День революции (Сомали).
Памятные даты 22 октября, годовщины и события
В 794 году столицей Японии стал город Киото.
В 1797 году состоялся первый в истории прыжок с парашютом.
В 1883 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-Опера.
В 1939 году миру показали первую фотокопию бумажного документа, изготовленную в Америке.
В 1949 году СССР испытал свое первое ядерное оружие.
Кто родился 22 октября
22 октября родились французская актриса Сара Бернар, французская актриса Катрин Денев.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Якова
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 22 октября
Если утром выпал дождь, вечером пойдет снег.
Гололедица на Якова символизирует скорые осадки.
Если листья еще не опали, будет тепло.
Именинники: Максим, Афанасий, Петр, Яков.
Напомним,