23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 октября 2020 00:30 Алла Лысак
23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

23 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 октября является 297 днем года, до конца года осталось 69 дней. 

Какой праздник 23 октября 2020?              

Памятные даты 23 октября, годовщины и события

В 1814 в Лондоне впервые провели пластическую операцию, хирург восстановил пациенту форму носа. 

В 1859 году в Киеве открылась первая воскресная школа.

В 1946 году в этот день прошло первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2002 году в Москве произошел один из самых крупных терактов в российской истории, террористы захватили 800 заложников во время мюзикла Норд-Ост. 

23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 23 октября 

23 октября родились актриса Эмилия Кларк, украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Брата и сестры Евлампия и Евлампии.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки старались посвятить день добрым делам и благотворительности, опасались отравлений, травм и аварий. Водители, будьте внимательны, если садитесь за руль. 

Приметы на 23 октября

Последние дни кучевых облаков.

Возможен ранний ледостав на крупных реках.

Именинники:  Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей.

23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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