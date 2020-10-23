23 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 октября является 297 днем года, до конца года осталось 69 дней.
Какой праздник 23 октября 2020?
- День победы в Ливии.
Памятные даты 23 октября, годовщины и события
В 1814 в Лондоне впервые провели пластическую операцию, хирург восстановил пациенту форму носа.
В 1859 году в Киеве открылась первая воскресная школа.
В 1946 году в этот день прошло первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
В 2002 году в Москве произошел один из самых крупных терактов в российской истории, террористы захватили 800 заложников во время мюзикла Норд-Ост.
Кто родился 23 октября
23 октября родились актриса Эмилия Кларк, украинский футболист Андрей Ярмоленко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Брата и сестры Евлампия и Евлампии.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 23 октября
Последние дни кучевых облаков.
Возможен ранний ледостав на крупных реках.
Именинники: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей.
Напомним,