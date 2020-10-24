24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 октября является 298 днем года, до конца года осталось 68 дней.
Какой праздник 24 октября 2020?
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом,
- Всемирный день информации о развитии.
Памятные даты 24 октября, годовщины и события
В 1648 году стороны Тридцатилетней войны подписали Вестфальское соглашение, которое установило мир.
В 1929 году начался биржевой крах из-за перепроизводства, этот день называют Черным четвергом.
В 2000 году в Египетском музее (в Берлине) обнаружили единственный в мире автограф Клеопатры.
Кто родился 24 октября
24 октября родились немецкий физик, создатель первого телеграфа Вильгельм Вебер, американский актер и обладатель Оскара Кевин Клайн.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- апостола Филиппа
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 24 октября
Снег выпал и расстаял, весна будет ранней.
Если утром пошел снег, к суровой зиме.
Тусклый месяц в дымке – к ненастью.
К снегопаду шуршат листья на деревьях.
Именинники:
Зинаида, Александр, Анатолий, Виктория, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Филипп.
Напомним,