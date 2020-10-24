24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 октября 2020 00:30 Алла Лысак
24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

24 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 октября является 298 днем года, до конца года осталось 68 дней. 

Какой праздник 24 октября 2020?              

Памятные даты 24 октября, годовщины и события

В 1648 году стороны Тридцатилетней войны подписали Вестфальское соглашение, которое установило мир. 

В 1929 году начался биржевой крах из-за перепроизводства, этот день называют Черным четвергом.

В 2000 году в Египетском музее (в Берлине) обнаружили единственный в мире автограф Клеопатры.

24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 24 октября 

24 октября родились немецкий физик, создатель первого телеграфа Вильгельм Вебер, американский актер и обладатель Оскара Кевин Клайн.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  апостола Филиппа

Что сегодня нельзя делать 

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Желательно провести день в мире с собой и в согласии с близкими. Старайтесь не думать о плохом, ссоры и конфликты могут серьезно повлиять на отношения.

Приметы на 24 октября

Снег выпал и расстаял, весна будет ранней.

Если утром пошел снег, к суровой зиме.

Тусклый месяц в дымке – к ненастью.

К снегопаду шуршат листья на деревьях. 

Именинники:  

Зинаида, Александр, Анатолий, Виктория, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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