25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 октября является 299 днем года, до конца года осталось 67 дней.

Какой праздник 25 октября 2020?

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День благодарения (Гренада),

День Конституции в Литве,

Праздник мельников в Беларуси.

Памятные даты 25 октября, годовщины и события

В 1938 году создан Союз украинских художников.

В 1942 году в Англии ограничили содержания сахара в джемах и пирогах.

В 1962 году посол США в ООН продемонстрировал снимки ракет СССР на Кубе (Карибский кризис).

В 2001 году на рынке появилась система Microsoft Windows XP.

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 25 октября

25 октября родились русский писатель Михаил Достоевский, испанский художник Пабло Пикассо, американская певица Кэти Перри.

Какой сегодня церковный и народный праздник

памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 25 октября

Наши предки обязательно смотрели на небо вечером, чтобы предсказать погоду на ближайшее время. Строгих запретов нет, однако сквернословить и ругаться не стоит.

Звезды с синим оттенком – к снегу.

Если высыпал на небо звезды Пров – собирай летом горох.

Когда далекие предметы кажутся близкими, может пойти дождь или снег.

Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление – пасмурная погода сохранится надолго.

Именинники:

Тарас. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,