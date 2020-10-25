25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 октября 2020 00:30 Алла Лысак
25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

25 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 октября является 299 днем года, до конца года осталось 67 дней. 

Какой праздник 25 октября 2020?              

Памятные даты 25 октября, годовщины и события

В 1938 году создан Союз украинских художников.

В 1942 году в Англии ограничили содержания сахара в джемах и пирогах.

В 1962 году посол США в ООН продемонстрировал снимки ракет СССР на Кубе (Карибский кризис).

В 2001 году на рынке появилась система Microsoft Windows XP.

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 25 октября 

25 октября родились русский писатель Михаил Достоевский, испанский художник Пабло Пикассо, американская певица  Кэти Перри.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки обязательно смотрели на небо вечером, чтобы предсказать погоду на ближайшее время. Строгих запретов нет, однако сквернословить и ругаться не стоит. 

Приметы на 25 октября

Звезды с синим оттенком – к снегу.

Если высыпал на небо звезды Пров – собирай летом горох.

Когда далекие предметы кажутся близкими, может пойти дождь или снег.

Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление – пасмурная погода сохранится надолго.

Именинники:  

 Тарас. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.

25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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