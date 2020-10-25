25 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 октября является 299 днем года, до конца года осталось 67 дней.
Какой праздник 25 октября 2020?
- День благодарения (Гренада),
- День Конституции в Литве,
- Праздник мельников в Беларуси.
Памятные даты 25 октября, годовщины и события
В 1938 году создан Союз украинских художников.
В 1942 году в Англии ограничили содержания сахара в джемах и пирогах.
В 1962 году посол США в ООН продемонстрировал снимки ракет СССР на Кубе (Карибский кризис).
В 2001 году на рынке появилась система Microsoft Windows XP.
Кто родился 25 октября
25 октября родились русский писатель Михаил Достоевский, испанский художник Пабло Пикассо, американская певица Кэти Перри.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 25 октября
Звезды с синим оттенком – к снегу.
Если высыпал на небо звезды Пров – собирай летом горох.
Когда далекие предметы кажутся близкими, может пойти дождь или снег.
Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление – пасмурная погода сохранится надолго.
Именинники:
Тарас. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.
Напомним,