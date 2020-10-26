26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 октября 2020 00:10 Алла Лысак
26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

26 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 октября является 300 днем года, до конца года осталось 66 дней. 

Какой праздник 26 октября 2020?              

Памятные даты 26 октября, годовщины и события

В 1795 году во Франции во время революции началась эпоха Директории.

В 1900 году в Нью-Йорке открылась первая линия метрополитена.

В 1950 году Мать Тереза отправилась в Миссию Милосердия в Калькутту.

В 1978 году в ВОЗ заявили, что вирус оспы больше не распространяется в природе.

В 2012 году  создана новая операционная система Windows 8.

26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 26 октября 

26 октября родились американский певец кантри Кит Урбан, саксофонист и дирижер Чарлз Дэйли Барнет.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Иверской иконы 

Что сегодня нельзя делать 

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Помолитесь, чтобы избавиться от напастей, найти утешение в беде, спастись от пожара и умножить плодородие. Этот день предки называли банным обиходьем – постройку приводили в порядок, гнилые доски меняли на новые, а емкости для воды чистили. 

Приметы на 26 октября

Если петух кукарекает вечером, погода поменяется.

Петухи рано утром поют, потеплеет. 

Именинники:  Никита, Вениамин, Иннокентий, Валериан. 

26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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