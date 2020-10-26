26 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 октября является 300 днем года, до конца года осталось 66 дней.
Какой праздник 26 октября 2020?
Памятные даты 26 октября, годовщины и события
В 1795 году во Франции во время революции началась эпоха Директории.
В 1900 году в Нью-Йорке открылась первая линия метрополитена.
В 1950 году Мать Тереза отправилась в Миссию Милосердия в Калькутту.
В 1978 году в ВОЗ заявили, что вирус оспы больше не распространяется в природе.
В 2012 году создана новая операционная система Windows 8.
Кто родился 26 октября
26 октября родились американский певец кантри Кит Урбан, саксофонист и дирижер Чарлз Дэйли Барнет.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Иверской иконы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 26 октября
Если петух кукарекает вечером, погода поменяется.
Петухи рано утром поют, потеплеет.
Именинники: Никита, Вениамин, Иннокентий, Валериан.
Напомним,