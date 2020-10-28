28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 октября 2020 00:10 Алла Лысак
28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

28 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 октября является 302 днем года, до конца года осталось 64 дня. 

Какой праздник 28 октября 2020?              

Памятные даты 28 октября, годовщины и события

В 1492 году Христофор Колумб в ходе очередного плавания открыл Кубу.

В 1886 году в Нью-Йорке официально открыли статую Свободы.

В 1913 году в Виннипе появилось трамвайное движение.

В 1992 году форвард Динамо Андрей Шевченко впервые дебютировал на футбольном поле. 

28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 28 октября 

28 октября родились основатель Майкрософт Билл Гейтс, американская актриса Джулия Робертс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Ефима

Что сегодня нельзя делать 

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На Ефима холодает, а нечистая сила выходит прогуляться. Наши предки особенно сильно опасались 28 октября мары. Она могла испортить работу и навести на человека ужас. Украинцы считали, что ныть, спряденная сегодня, является оберегом.

Приметы на 28 октября

Если на Ефима есть комары, зима будет теплой.

Теплый день на Ефима, к сильным морозам. 

Гром гремит, зима будет короткой и без снега. 

Именинники:  Иван и Лукьян.

28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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