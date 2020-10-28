28 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 октября является 302 днем года, до конца года осталось 64 дня.
Какой праздник 28 октября 2020?
- День освобождения Украины от фашистских захватчиков,
- Международный день анимации,
- Международный день школьных библиотек.
Памятные даты 28 октября, годовщины и события
В 1492 году Христофор Колумб в ходе очередного плавания открыл Кубу.
В 1886 году в Нью-Йорке официально открыли статую Свободы.
В 1913 году в Виннипе появилось трамвайное движение.
В 1992 году форвард Динамо Андрей Шевченко впервые дебютировал на футбольном поле.
Кто родился 28 октября
28 октября родились основатель Майкрософт Билл Гейтс, американская актриса Джулия Робертс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Ефима
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 28 октября
Если на Ефима есть комары, зима будет теплой.
Теплый день на Ефима, к сильным морозам.
Гром гремит, зима будет короткой и без снега.
Именинники: Иван и Лукьян.
Напомним,