29 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 октября 2020 00:30 Алла Лысак
29 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

29 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 октября является 303 днем года, до конца года осталось 63 дня. 

Какой праздник 29 октября 2020?               

Памятные даты 29 октября, годовщины и события

В 1390 году в Париже впервые состоялся судебный процесс над ведьмами.

В 1923 году основана Турецкая республика.

В 1929 году произошел Черный вторник, второй день биржевого краха на Уолл-стрит.

В 1945 году в Нью-Йорке продали первую шариковую ручку.

Кто родился 29 октября 

29 октября родились испанский мореплаватель Христофор Колумб, американская актриса Вайнона Райдер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Лонгина Сотника

Что сегодня нельзя делать 

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Лонгин считался защитником от болезней глаз, поэтому многие люди молились ему об исцелении. Крестьяне также выносили на улицу зимнюю одежду, чтобы проветрить ее под последними солнечными лучами. 

Приметы на 29 октября

  • Ветер постоянно меняется, зимой ожидаются оттепели.
  • Гусь на одной лапке стоит, к скорым морозам. 
  • Луна мутная и бледная, к ненастью!

Именинники:  Виола, Дементий, Леонтий, Терентий.

Напомним,

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