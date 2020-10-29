29 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 октября является 303 днем года, до конца года осталось 63 дня.
Какой праздник 29 октября 2020?
- Всемирный день борьбы с инсультом,
- Всемирный день псориаза.
Памятные даты 29 октября, годовщины и события
В 1390 году в Париже впервые состоялся судебный процесс над ведьмами.
В 1923 году основана Турецкая республика.
В 1929 году произошел Черный вторник, второй день биржевого краха на Уолл-стрит.
В 1945 году в Нью-Йорке продали первую шариковую ручку.
Кто родился 29 октября
29 октября родились испанский мореплаватель Христофор Колумб, американская актриса Вайнона Райдер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Лонгина Сотника
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 29 октября
- Ветер постоянно меняется, зимой ожидаются оттепели.
- Гусь на одной лапке стоит, к скорым морозам.
- Луна мутная и бледная, к ненастью!
Именинники: Виола, Дементий, Леонтий, Терентий.
Напомним,