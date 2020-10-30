30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 октября является 304 днем года, до конца года осталось 62 дня.

Какой праздник 30 октября 2020?

Памятные даты 30 октября, годовщины и события

В 1888 году Лауд Джон получил патент на шариковую ручку.

В 1961 году Советский Союз испытал водородную бомбу, осуществив самый мощный в истории взрыв.

В 1925 году изобретатель Джон Бэрд из Шотландии продемонстрировал работу первого в Великобритании телевизионного передатчика.

В 1938 году трансляция романа Герберта Уэллса Война миров по радио спровоцировала панику в Лондоне.

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 30 октября

30 октября родились второй президент США Адамс Джон, американский авиаконструктор Уильям Боинг.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Осии Колесника

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 30 октября

На Колесника наши предки ставили телеги в сарае, доставали сани и готовились к зиме. Перед закладкой телеги на хранение с нее обязательно снимали колеса, проверяли их целостность. Многие верили, что сегодня заканчивается осень.

Если кукушка кует, скоро будут морозы.

Гром в этот день предвещает тепло зимой.

Если белка высоко гнездо строит, зима будет теплой.

Именинники: Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий.

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,