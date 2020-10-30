30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 октября 2020 00:30 Алла Лысак
30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

30 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 октября является 304 днем года, до конца года осталось 62 дня. 

Какой праздник 30 октября 2020?               

Памятные даты 30 октября, годовщины и события

В 1888 году Лауд Джон получил патент на шариковую ручку.

В 1961 году Советский Союз испытал водородную бомбу, осуществив самый мощный в истории взрыв.

В 1925 году изобретатель Джон Бэрд из Шотландии продемонстрировал работу первого в Великобритании телевизионного передатчика.

В 1938 году трансляция романа Герберта Уэллса Война миров по радио спровоцировала панику в Лондоне. 

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 30 октября 

30 октября родились второй президент США Адамс Джон, американский авиаконструктор Уильям Боинг.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Осии Колесника

Что сегодня нельзя делать 

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На Колесника наши предки ставили телеги в сарае, доставали сани и готовились к зиме. Перед закладкой телеги на хранение с нее обязательно снимали колеса, проверяли их целостность. Многие верили, что сегодня заканчивается осень. 

Приметы на 30 октября

Если кукушка кует, скоро будут морозы.

Гром в этот день предвещает тепло зимой.

Если белка высоко гнездо строит, зима будет теплой. 

Именинники:  Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий. 

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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