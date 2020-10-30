30 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 октября является 304 днем года, до конца года осталось 62 дня.
Какой праздник 30 октября 2020?
Памятные даты 30 октября, годовщины и события
В 1888 году Лауд Джон получил патент на шариковую ручку.
В 1961 году Советский Союз испытал водородную бомбу, осуществив самый мощный в истории взрыв.
В 1925 году изобретатель Джон Бэрд из Шотландии продемонстрировал работу первого в Великобритании телевизионного передатчика.
В 1938 году трансляция романа Герберта Уэллса Война миров по радио спровоцировала панику в Лондоне.
Кто родился 30 октября
30 октября родились второй президент США Адамс Джон, американский авиаконструктор Уильям Боинг.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Осии Колесника
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 30 октября
Если кукушка кует, скоро будут морозы.
Гром в этот день предвещает тепло зимой.
Если белка высоко гнездо строит, зима будет теплой.
Именинники: Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий.
Напомним,