31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 октября является 305 днем года, до конца года остался 61 день.

Какой праздник 31 октября 2020?

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Международный день экономии,

Всемирный день городов.

Памятные даты 31 октября, годовщины и события

В 1815 году Хамфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

В 1864 году Невада присоединилась к США и стала 36 штатом.

В 1939 году Западную Украину приняли в состав СССР.

В 1941 году в США завершили самый крупный памятник в мире на горе Рашмор (18-метровые головы президентов).

В 1984 году премьер-министра Индии Индиру Ганди убили.

31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 31 октября

31 октября родились французская художница Мари Лорансен, пилот Формулы-1 Себастьян Буэми.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святого Луки

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 31 октября

В народе 31 октября называли Луковым днем. Наши предки считали, что сегодня обязательно нужно съесть немного лука для здоровья, раньше устраивали даже ярмарки с блюдами, в составе которых был этот овощ.

Если на Луку на вишне остались листья, выпавший снег не будет лежать.

Бледная Луна 31 октября, к скорому снегу.

Облака по небу двигаются с севера на юг, день будет солнечным.

Именинники: Иосиф (Осип), Лука и Юлиан.

31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,