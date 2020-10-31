31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 октября является 305 днем года, до конца года остался 61 день.
Какой праздник 31 октября 2020?
- Международный день экономии,
- Всемирный день городов.
Памятные даты 31 октября, годовщины и события
В 1815 году Хамфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.
В 1864 году Невада присоединилась к США и стала 36 штатом.
В 1939 году Западную Украину приняли в состав СССР.
В 1941 году в США завершили самый крупный памятник в мире на горе Рашмор (18-метровые головы президентов).
В 1984 году премьер-министра Индии Индиру Ганди убили.
Кто родился 31 октября
31 октября родились французская художница Мари Лорансен, пилот Формулы-1 Себастьян Буэми.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Луки
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 31 октября
Если на Луку на вишне остались листья, выпавший снег не будет лежать.
Бледная Луна 31 октября, к скорому снегу.
Облака по небу двигаются с севера на юг, день будет солнечным.
Именинники: Иосиф (Осип), Лука и Юлиан.
Напомним,