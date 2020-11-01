1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 ноября является 306 днем года, до конца года осталось 60 дней.

Какой праздник 1 ноября 2020?               

Памятные даты 1 ноября, годовщины и события

В 1512 году посетителям показали роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело.

В 1755 году Лиссабон (Португалия) был полностью разрушен землетрясением.

В 1800 году Джон Адамс, президент США, въехал в Белым дом.

В 1894 году французский микробиолог Эмиль Ру изобрел антидифтерийную сыворотку.

В 1952 году в США подорвали первую в мире водородную бомбу. 

1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 ноября

1 ноября родились украинский режиссер, народный артист Украины Федор Стригун, американский певец Густав Ар (Lil Peep).

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Садока (Иванов день)

Что сегодня нельзя делать 

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Крестьяне в первый день ноября прощались с теплом в ожидании морозов. Украинцы старались избегать тяжелой физической работы, накануне резали птицу и готовили вкусные блюда. Садока считали покровителем людей, умерших без покаяния.

Души якобы опускаются 1 ноября на землю, крестьяне старались отпугнуть нечисть, поэтому надевали страшные костюмы и устраивали вечеринки. 

Приметы на 1 ноября

Морозная погода, к оттепели через неделю.

Ночью выпал снег, к сильным морозам.

Дождь в этот день символизирует снег через 28 дней. 

Именинники: Дмитрий, Павел.

1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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