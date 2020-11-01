1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 ноября является 306 днем года, до конца года осталось 60 дней.
Какой праздник 1 ноября 2020?
- День всех святых,
- День мертвых (Мексика, ЮНЕСКО).
Памятные даты 1 ноября, годовщины и события
В 1512 году посетителям показали роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело.
В 1755 году Лиссабон (Португалия) был полностью разрушен землетрясением.
В 1800 году Джон Адамс, президент США, въехал в Белым дом.
В 1894 году французский микробиолог Эмиль Ру изобрел антидифтерийную сыворотку.
В 1952 году в США подорвали первую в мире водородную бомбу.
Кто родился 1 ноября
1 ноября родились украинский режиссер, народный артист Украины Федор Стригун, американский певец Густав Ар (Lil Peep).
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Садока (Иванов день)
Что сегодня нельзя делать
Души якобы опускаются 1 ноября на землю, крестьяне старались отпугнуть нечисть, поэтому надевали страшные костюмы и устраивали вечеринки.
Приметы на 1 ноября
Морозная погода, к оттепели через неделю.
Ночью выпал снег, к сильным морозам.
Дождь в этот день символизирует снег через 28 дней.
Именинники: Дмитрий, Павел.
Напомним,