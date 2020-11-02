2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 ноября является 307 днем года, до конца года осталось 59 дней.

Какой праздник 2 ноября 2020?

Памятные даты 2 ноября, годовщины и события

В 1833 Николай подписал приказ об учреждении университета в Киеве.

В 1938 году первым женщинам присвоили звание Героя Советского Союза.

В 1988 году появился первый компьютерный вирус.

В 1991 году Варфоломей I стал Вселенским Патриархом (Константинопольским).

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 2 ноября

2 ноября родились королева Франции Мария Антуанетта, украинская спортсменка, серебряная призерка Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Артемия

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 2 ноября

Люди молились о защите от болезней святому Артемию. Кроме того, считали, что в этот день родились люди, которые были близки к природе и даже понимали язык животных.

Волки воют, к морозу.

Если снег выпал на сухую землю, то будет тепло.

Именинники:

Артем (Артемий), Герасим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр.

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,