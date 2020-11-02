2 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 ноября является 307 днем года, до конца года осталось 59 дней.
Какой праздник 2 ноября 2020?
- Всемирный день мужчин.
Памятные даты 2 ноября, годовщины и события
В 1833 Николай подписал приказ об учреждении университета в Киеве.
В 1938 году первым женщинам присвоили звание Героя Советского Союза.
В 1988 году появился первый компьютерный вирус.
В 1991 году Варфоломей I стал Вселенским Патриархом (Константинопольским).
Кто родился 2 ноября
2 ноября родились королева Франции Мария Антуанетта, украинская спортсменка, серебряная призерка Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Артемия
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 2 ноября
Волки воют, к морозу.
Если снег выпал на сухую землю, то будет тепло.
Именинники:
Артем (Артемий), Герасим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр.
Напомним,