3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

3 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 ноября является 308 днем года, до конца года осталось 58 дней.

Какой праздник 3 ноября 2020?               

Памятные даты 3 ноября, годовщины и события

В 1493 году Христофор Колумб открыл Доминику.

В 1903 году Панама отделилась от Колумбии при поддержке США.

В 1927 году в Нью-Йорке открыли первый подводный туннель для транспорта через Гудзон. 

В 1957 году собака Лайка на борту орбитального спутника "Спутник-2" отправилась в космос.

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 ноября

3 ноября родились немецкий бизнесмен, основатель фирмы Адидас Адольф Дасслер, украинский сатирик Лесь Подервянский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Иллариона

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки посвящали день генеральной уборке, стараясь выбросить все вещи, которые не будут использованы. Под запретом путешествия, нежелательно что-либо поднимать с дороги (к несчастью).

Приметы на 3 ноября

Если на Иллариона снежно, в следующем году будет урожай хлеба.

Выпал снег и остался на ветках деревьев, больше снегопадов не будет.

Дым вверх идет, к солнечной и ясной погоде.

Теплой воздух прогнозирует затяжную оттепель.

Именинники: 

Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Демьян, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Феофил (Теофил), Яков.

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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