3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 ноября является 308 днем года, до конца года осталось 58 дней.
Какой праздник 3 ноября 2020?
- День инженерных войск (Украина).
Памятные даты 3 ноября, годовщины и события
В 1493 году Христофор Колумб открыл Доминику.
В 1903 году Панама отделилась от Колумбии при поддержке США.
В 1927 году в Нью-Йорке открыли первый подводный туннель для транспорта через Гудзон.
В 1957 году собака Лайка на борту орбитального спутника "Спутник-2" отправилась в космос.
Кто родился 3 ноября
3 ноября родились немецкий бизнесмен, основатель фирмы Адидас Адольф Дасслер, украинский сатирик Лесь Подервянский.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Иллариона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 3 ноября
Если на Иллариона снежно, в следующем году будет урожай хлеба.
Выпал снег и остался на ветках деревьев, больше снегопадов не будет.
Дым вверх идет, к солнечной и ясной погоде.
Теплой воздух прогнозирует затяжную оттепель.
Именинники:
Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Демьян, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Феофил (Теофил), Яков.
Напомним,