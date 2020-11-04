4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 ноября является 309 днем года, до конца года осталось 57 дней.

Какой праздник 4 ноября 2020?

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День национального единства (Италия),

День железнодорожника (Украина).

Памятные даты 4 ноября, годовщины и события

В 1844 году во Львове основали политехнический университет.

В 1861 году на вокзал во Львове прибыл первый поезд, началась история украинской железной дороги.

В Лондоне открыли первое в мире метро, его пассажиром стал принц Уэльский.

В 1946 году в Париже основали организацию ЮНЕСКО.

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 ноября

4 ноября родились лауреат Нобелевской премии Джозеф Ротблат, самый дорогой футболист мира Луиш Фигу.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День зимней Казанской иконы Богоматери.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 4 ноября

На Казанскую наши предки старались закончить строительные работы, хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд. Незамужние девушки в этот день отправлялись в лес на поиски березового листа, покрытого инеем. Существовало поверье, что вглядываясь в лист, можно увидеть своего суженого.

Ливень в этот день, к длительным осадкам.

Ясный день на Казанскую, к длительному похолоданию.

Именинники:

Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,