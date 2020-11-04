4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 ноября является 309 днем года, до конца года осталось 57 дней.
Какой праздник 4 ноября 2020?
- День национального единства (Италия),
- День железнодорожника (Украина).
Памятные даты 4 ноября, годовщины и события
В 1844 году во Львове основали политехнический университет.
В 1861 году на вокзал во Львове прибыл первый поезд, началась история украинской железной дороги.
В Лондоне открыли первое в мире метро, его пассажиром стал принц Уэльский.
В 1946 году в Париже основали организацию ЮНЕСКО.
Кто родился 4 ноября
4 ноября родились лауреат Нобелевской премии Джозеф Ротблат, самый дорогой футболист мира Луиш Фигу.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День зимней Казанской иконы Богоматери.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 4 ноября
Ливень в этот день, к длительным осадкам.
Ясный день на Казанскую, к длительному похолоданию.
Именинники:
Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.
Напомним,