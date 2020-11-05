5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 ноября является 310 днем года, до конца года осталось 56 дней.
Какой праздник 5 ноября 2020?
Памятные даты 5 ноября, годовщины и события
В 1913 году Великобритания аннексировала Кипр и объявила войну Османской империи.
В 1935 году родилась настольная игра Монополия.
В 1940 году демократа Рузвельта впервые в истории избрали президентом на третий срок.
В 1953 году в Киеве открыт мост Патона через Днепр.
Кто родился 5 ноября
5 ноября родились французский исполнитель Джо Дассен, украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Якова
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 5 ноября
Град на Якова – 22 ноября придет настоящая зима.
Много снега выпало 5 ноября – зима будет теплой.
Дождь 5 ноября – год будет урожайным.
Именинники:
Владимир, Елисей, Игнат, Ксения, Максим, Николай, Александр, Яков.
Напомним,