5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

5 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 ноября является 310 днем года, до конца года осталось 56 дней.

Какой праздник 5 ноября 2020?               

Памятные даты 5 ноября, годовщины и события

В 1913 году Великобритания аннексировала Кипр и объявила войну Османской империи.

В 1935 году родилась настольная игра Монополия.

В 1940 году демократа Рузвельта впервые в истории избрали президентом на третий срок.

В 1953 году в Киеве открыт мост Патона через Днепр.

5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 5 ноября

5 ноября родились французский исполнитель Джо Дассен, украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  день Якова

Что сегодня нельзя делать 

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До 5 ноября наши предки старались завершить работы по заготовке дров, чтобы зимой было тепло. Кроме того, люди проводили пчелиные игры, ели мед в свое удовольствие (ритуал был связан с желанием получить достойный урожай и в следующем году).

Приметы на 5 ноября

Град на Якова – 22 ноября придет настоящая зима.

Много снега выпало 5 ноября – зима будет теплой.

Дождь 5 ноября – год будет урожайным.

Именинники: 

Владимир, Елисей, Игнат, Ксения, Максим, Николай, Александр, Яков.

5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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