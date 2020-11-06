6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 ноября является 311 днем года, до конца года осталось 55 дней.
Какой праздник 5 ноября 2020?
Памятные даты 6 ноября, годовщины и события
В 1860 году Авраам Линкольн выиграл выборы и стал 16 президентом США.
В 1916 году Жанетт Рэнкин, феминистка и пацифистка, стала первой женщиной избранной в Конгресс США.
В 1943 году войска Первого украинского фронта взяли Киев.
В 1951 году в Киеве заработал телецентр на Крещатике, 26.
В 1991 году перестала существовать Коммунистическая партия Советского Союза.
Кто родился 6 ноября
6 ноября родились американская актриса Эмма Стоун, австрийский певец, победитель Евровидения 2014 Кончита Вурст.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Почитается икона Божией Матери Всех скорбящих радость.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 6 ноября
Вороны собираются в стаю, к морозам.
Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.
Снег обещает теплую зиму.
Именинники:
Афанасий, Иван, Лаврентий, Николай, Алексей, Петр, Феофил.
Напомним,