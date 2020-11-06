6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 ноября является 311 днем года, до конца года осталось 55 дней.

Какой праздник 5 ноября 2020?

Памятные даты 6 ноября, годовщины и события

В 1860 году Авраам Линкольн выиграл выборы и стал 16 президентом США.

В 1916 году Жанетт Рэнкин, феминистка и пацифистка, стала первой женщиной избранной в Конгресс США.

В 1943 году войска Первого украинского фронта взяли Киев.

В 1951 году в Киеве заработал телецентр на Крещатике, 26.

В 1991 году перестала существовать Коммунистическая партия Советского Союза.

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 ноября

6 ноября родились американская актриса Эмма Стоун, австрийский певец, победитель Евровидения 2014 Кончита Вурст.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Почитается икона Божией Матери Всех скорбящих радость.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 6 ноября

В старые времена девушки и юноши собирались вместе, брали с собой вышивку или пряжу, устраивали посиделки. Во время времяпровождения молодые люди присматривались друг к другу, выбирали себе женихов и невест.

Вороны собираются в стаю, к морозам.

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.

Снег обещает теплую зиму.

Именинники:

Афанасий, Иван, Лаврентий, Николай, Алексей, Петр, Феофил.

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,