6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

6 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 ноября является 311 днем года, до конца года осталось 55 дней.

Какой праздник 5 ноября 2020?               

Памятные даты 6 ноября, годовщины и события

В 1860 году Авраам Линкольн выиграл выборы и стал 16 президентом США.

В 1916 году Жанетт Рэнкин, феминистка и пацифистка, стала первой женщиной избранной в Конгресс США.

В 1943 году войска Первого украинского фронта взяли Киев.

В 1951 году в Киеве заработал телецентр на Крещатике, 26. 

В 1991 году перестала существовать Коммунистическая партия Советского Союза. 

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 ноября

6 ноября родились американская актриса Эмма Стоун, австрийский певец, победитель Евровидения 2014 Кончита Вурст.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Почитается икона Божией Матери Всех скорбящих радость.

Что сегодня нельзя делать 

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В старые времена девушки и юноши собирались вместе, брали с собой вышивку или пряжу, устраивали посиделки. Во время времяпровождения молодые люди присматривались друг к другу, выбирали себе женихов и невест. 

Приметы на 6 ноября

Вороны собираются в стаю, к морозам. 

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.

Снег обещает теплую зиму.

Именинники: 

 Афанасий, Иван, Лаврентий, Николай, Алексей, Петр, Феофил.

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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