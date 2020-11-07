7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

7 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 ноября является 312 днем года, до конца года осталось 54 дня.

Какой праздник 7 ноября 2020?               

Памятные даты 7 ноября, годовщины и события

В 1909 году создан Украинский студенческий союз во Львове.

В 1917 году началась Октябрьская революция.

В 1928 году в Харькове открыли Госпром.

В 1951 году в Киеве заработал первый в стране телецентр. 

Кто родился 7 ноября

7 ноября родились французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю, украинский футболист Дмитрий Чигринский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Федота

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
День Федота имеет и другое название — бабьи плачи. На Федота люди нанимали специальных плакальщиц, которые шли на кладбище и оплакивали покойных родных и близких. 

Из-за этого возникло и другое поверье, что на Федота необходимо хорошо выплакаться, чтобы встретить зиму с чистой душой. 

Приметы на 7 ноября

Обязательно пойдет снег или дождь.

Комары еще есть на Фетода, зима будет теплой.

Гром в этот день, к малоснежной зиме. 

Именинники: 

 Анастасий, Валерий, Маркиан, Матрона, Афанасий.

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Национальная безопасность: ограбление, которое изменило жизнь – комедийный боевик на НЛО TV
Анонсы на ТВ

Национальная безопасность: ограбление, которое изменило жизнь – комедийный боевик на НЛО TV
Лунный гороскоп на 7 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 7 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK