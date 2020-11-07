7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 ноября является 312 днем года, до конца года осталось 54 дня.
Какой праздник 7 ноября 2020?
- Международный день вина Мерло,
- День гигантского омлета в США,
- День горького шоколада с миндалем.
Памятные даты 7 ноября, годовщины и события
В 1909 году создан Украинский студенческий союз во Львове.
В 1917 году началась Октябрьская революция.
В 1928 году в Харькове открыли Госпром.
В 1951 году в Киеве заработал первый в стране телецентр.
Кто родился 7 ноября
7 ноября родились французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю, украинский футболист Дмитрий Чигринский.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Федота
Что сегодня нельзя делать
Из-за этого возникло и другое поверье, что на Федота необходимо хорошо выплакаться, чтобы встретить зиму с чистой душой.
Приметы на 7 ноября
Обязательно пойдет снег или дождь.
Комары еще есть на Фетода, зима будет теплой.
Гром в этот день, к малоснежной зиме.
Именинники:
Анастасий, Валерий, Маркиан, Матрона, Афанасий.
Напомним,