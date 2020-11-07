7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 ноября является 312 днем года, до конца года осталось 54 дня.

Какой праздник 7 ноября 2020?

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Международный день вина Мерло,

День гигантского омлета в США,

День горького шоколада с миндалем.

Памятные даты 7 ноября, годовщины и события

В 1909 году создан Украинский студенческий союз во Львове.

В 1917 году началась Октябрьская революция.

В 1928 году в Харькове открыли Госпром.

В 1951 году в Киеве заработал первый в стране телецентр.

Кто родился 7 ноября

7 ноября родились французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю, украинский футболист Дмитрий Чигринский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Федота

Что сегодня нельзя делать

День Федота имеет и другое название — бабьи плачи. На Федота люди нанимали специальных плакальщиц, которые шли на кладбище и оплакивали покойных родных и близких.

Из-за этого возникло и другое поверье, что на Федота необходимо хорошо выплакаться, чтобы встретить зиму с чистой душой.

Приметы на 7 ноября

Обязательно пойдет снег или дождь.

Комары еще есть на Фетода, зима будет теплой.

Гром в этот день, к малоснежной зиме.

Именинники:

Анастасий, Валерий, Маркиан, Матрона, Афанасий.

Напомним,