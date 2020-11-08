8 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 ноября является 313 днем года, до конца года осталось 53 дня.

Какой праздник 8 ноября 2020?

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Международный день радиологии,

Всемирный день урбанизма.

Памятные даты 8 ноября, годовщины и события

В 1793 году открылся легендарный Лувр.

В 1895 году немецкий физик Конрад Рентген открыл лучи, способные проникать сквозь непрозрачные материалы.

В 1961 году впервые в эфир вышел выпуск программы Клуб веселых и находчивых.

В 1975 году состоялось восстание на корабле Сторожевой. Мятежный корабль разбомбили, а капитана расстеряли.

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 8 ноября

8 ноября родились первый гетман Украины Дмитрий Байда-Вишневецкий, ирландский писатель, автор романа Дракула Брэм Стокер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Дмитрия Солунского

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 8 ноября

На Дмитрия люди традиционно угощались свежим пивом и приговаривали: «в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

Оттеперь наступила, к холодной зиме.

Пошел снег в этот день, Пасху тоже ждите со снегом.

Если иней виден, то зима будет снежной.

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,