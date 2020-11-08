8 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 ноября является 313 днем года, до конца года осталось 53 дня.
Какой праздник 8 ноября 2020?
- Международный день радиологии,
- Всемирный день урбанизма.
Памятные даты 8 ноября, годовщины и события
В 1793 году открылся легендарный Лувр.
В 1895 году немецкий физик Конрад Рентген открыл лучи, способные проникать сквозь непрозрачные материалы.
В 1961 году впервые в эфир вышел выпуск программы Клуб веселых и находчивых.
В 1975 году состоялось восстание на корабле Сторожевой. Мятежный корабль разбомбили, а капитана расстеряли.
Кто родился 8 ноября
8 ноября родились первый гетман Украины Дмитрий Байда-Вишневецкий, ирландский писатель, автор романа Дракула Брэм Стокер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Дмитрия Солунского
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 8 ноября
Оттеперь наступила, к холодной зиме.
Пошел снег в этот день, Пасху тоже ждите со снегом.
Если иней виден, то зима будет снежной.
Напомним,