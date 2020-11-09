9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 ноября является 314 днем года, до конца года осталось 52 дня.

Какой праздник 9 ноября 2020?                

Памятные даты 9 ноября, годовщины и события

В 1799 году Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот в Париже, ставший началом наполеоновской диктатуры.

В 1961 году Брайан Эпстайн посетил кафе, в котором услышал выступление молодых музыкантов, называвших себя The Beatles.

Брайан стал менеджером группы, создал сценический образ музыкантов и научил продавать свою музыку.

В 1989 году началось разрушение Берлинской стены, разделявшей столицу государства на восточную и западную части. Длина стены составляла 45 километров (еще 120 километров стены построили вокруг Западного Берлина). Стена должна была не допустить проникновения жителей ГДР в Западный Берлин. 

9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9 ноября

9 ноября родились  писатель, автор произведений Отцы и Дети Иван Тургенев,  австралийская певица и актриса Дельта Гудрем.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День преподобного Нестора Летописца 

Что сегодня нельзя делать 

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Нестор Летописец являлся последователем Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. С 1073 года Нестер был монахом Киево-Печерского монастыря, он написал Жития святых князей, считается автором или составителем Повести временных лет.

Приметы на 9 ноября

Если гусь вышел на лед, зима нескоро наступит.

Иней на деревьях, к морозу.

Утром появился туман, ожидайте оттепели.

Выпал снег на сырую землю, весна будет ранней в следующем году. 

Именинники

Андрей, Капитолина, Марк, Нестор. 

9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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