9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 ноября является 314 днем года, до конца года осталось 52 дня.
Какой праздник 9 ноября 2020?
- День украинской письменности и языка,
- День независимости Камбоджи,
- Судьбоносный день в ФРГ (9 ноября в разные годы произошло множество важных для Германии событий).
Памятные даты 9 ноября, годовщины и события
В 1799 году Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот в Париже, ставший началом наполеоновской диктатуры.
В 1961 году Брайан Эпстайн посетил кафе, в котором услышал выступление молодых музыкантов, называвших себя The Beatles.
Брайан стал менеджером группы, создал сценический образ музыкантов и научил продавать свою музыку.
В 1989 году началось разрушение Берлинской стены, разделявшей столицу государства на восточную и западную части. Длина стены составляла 45 километров (еще 120 километров стены построили вокруг Западного Берлина). Стена должна была не допустить проникновения жителей ГДР в Западный Берлин.
Кто родился 9 ноября
9 ноября родились писатель, автор произведений Отцы и Дети Иван Тургенев, австралийская певица и актриса Дельта Гудрем.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День преподобного Нестора Летописца
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 9 ноября
Если гусь вышел на лед, зима нескоро наступит.
Иней на деревьях, к морозу.
Утром появился туман, ожидайте оттепели.
Выпал снег на сырую землю, весна будет ранней в следующем году.
Именинники
Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.
Напомним,