10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 ноября является 315 днем года, до конца года остался 51 день.
Какой праздник 10 ноября 2020?
- Всемирный день науки за мир и развитие,
- Международный день бухгалтерии,
- День просмотра черно-белого фильма,
- День богини Макоши (богиня брака и родов),
- День ванильного кекса.
Памятные даты 10 ноября, годовщины и события
В 1885 году инженеры Даймлер и Майбах применили двигатель внутреннего сгорания на деревянном велосипеде.
В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности был представлен первый компьютерный вирус.
В 1993 году состоялись столкновения толпы с милицией у Софиевского собора. Задержали руководителей объединения Белое братство.
Кто родился 10 ноября
10 ноября родились немецкий богослов Мартин Лютер, сценарист Эраст Гарин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
Святой Великомученицы Параскевы.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 10 ноября
Листья с вишни не опали — если и выпадет снег, лежать не будет.
Кто много смеется в этот день, будет долго плакать.
Именинники
Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Мартин, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Анастасия, Неонилла, Прасковья, Феврония.
Напомним,