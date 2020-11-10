10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

10 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 ноября является 315 днем года, до конца года остался 51 день.

Какой праздник 10 ноября 2020?                

Памятные даты 10 ноября, годовщины и события

В 1885 году инженеры Даймлер и Майбах применили двигатель внутреннего сгорания на деревянном велосипеде.

В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности был представлен первый компьютерный вирус.

В 1993 году состоялись столкновения толпы с милицией у Софиевского собора. Задержали руководителей объединения Белое братство. 

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 ноября

10 ноября родились немецкий богослов Мартин Лютер, сценарист Эраст Гарин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Святой Великомученицы Параскевы.

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В этот день наши предки старались не купаться, не мыть голову и не стирать. Если и выполняли домашнюю работу, то не связанную с водой. Беременные женщины в этот день не давали денег в долг, чтобы «не отдавать в чужие руки судьбу своего ребенка».

Приметы на 10 ноября

Листья с вишни не опали — если и выпадет снег, лежать не будет.

Кто много смеется в этот день, будет долго плакать. 

Именинники

 Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Мартин, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Анастасия, Неонилла, Прасковья, Феврония.

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Однажды под Полтавой-11: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Сериалы

Однажды под Полтавой-11: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Отважные-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Сериалы

Отважные-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Отважные-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Сериалы

Отважные-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK