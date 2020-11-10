10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 ноября является 315 днем года, до конца года остался 51 день.

Какой праздник 10 ноября 2020?

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Всемирный день науки за мир и развитие,

Международный день бухгалтерии,

День просмотра черно-белого фильма,

День богини Макоши (богиня брака и родов),

День ванильного кекса.

Памятные даты 10 ноября, годовщины и события

В 1885 году инженеры Даймлер и Майбах применили двигатель внутреннего сгорания на деревянном велосипеде.

В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности был представлен первый компьютерный вирус.

В 1993 году состоялись столкновения толпы с милицией у Софиевского собора. Задержали руководителей объединения Белое братство.

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 ноября

10 ноября родились немецкий богослов Мартин Лютер, сценарист Эраст Гарин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Святой Великомученицы Параскевы.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 10 ноября

В этот день наши предки старались не купаться, не мыть голову и не стирать. Если и выполняли домашнюю работу, то не связанную с водой. Беременные женщины в этот день не давали денег в долг, чтобы «не отдавать в чужие руки судьбу своего ребенка».

Листья с вишни не опали — если и выпадет снег, лежать не будет.

Кто много смеется в этот день, будет долго плакать.

Именинники

Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Мартин, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Анастасия, Неонилла, Прасковья, Феврония.

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,