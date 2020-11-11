11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 ноября является 316 днем года, до конца года осталось 50 дней.
Какой праздник 11 ноября 2020?
- День перемирия (Франция, Бельгия),
- Праздник независимости Польши,
- День ветеранов в США.
Памятные даты 11 ноября, годовщины и события
в 1918 году заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.
В 1920 году советский отряд и конница Махно прорвали укрепления на Перекопе и форсировали Сиваш.
В 1983 году появился прототип первого компьютерного вируса, составленный американским студентом.
В 1987году на аукционе Sotheby´s была продана картина Ван Гога Ирисы за рекордную сумму за 53,9 млн. долларов.
Кто родился 11 ноября
11 ноября родились актриса Деми Мур, актер Леонардо ДиКаприо.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 11 ноября
Если облака низко движутся, будет холодно.
Проведите день с семьей, чтобы отношения остались хорошими.
Нельзя оставлять ребенка одного в этот день.
Именинники
Анастасия, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Кирилл, Клавдий, Марк, Николай, Тимофей.
Напомним,