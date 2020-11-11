11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

11 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 ноября является 316 днем года, до конца года осталось 50 дней.

Какой праздник 11 ноября 2020?                

Памятные даты 11 ноября, годовщины и события

в 1918 году заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.

В 1920 году советский отряд и конница Махно прорвали укрепления на Перекопе и форсировали Сиваш.

В 1983 году появился прототип первого компьютерного вируса, составленный американским студентом. 

В 1987году на аукционе Sotheby´s была продана картина Ван Гога Ирисы за рекордную сумму за 53,9 млн. долларов.

11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 11 ноября

11 ноября родились актриса Деми Мур, актер Леонардо ДиКаприо. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

Что сегодня нельзя делать 

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В день Аврамия и Анастасии наши предки старались заниматься стрижкой овец, детям загадывали загадки про овец. 

Приметы на 11 ноября

 Если облака низко движутся, будет холодно.

Проведите день с семьей, чтобы отношения остались хорошими.

Нельзя оставлять ребенка одного в этот день. 

Именинники

Анастасия, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Кирилл, Клавдий, Марк, Николай, Тимофей.

11 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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