12 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 ноября является 317 днем года, до конца года осталось 49 дней.

Какой праздник 12 ноября 2020?

Памятные даты 12 ноября, годовщины и события

В 1335 году в Вишеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно союзу.

В 1905 году в Лубнах (Полтавская область) вышел в свет первый номер украиноязычной газеты Хлебороб.

В 1918 году Павел Скоропадский после создания Украинского государства узаконил автокефалию УПЦ.

В 1992 году в денежном обращении Украины появился купоно-карбованец.

12 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 ноября

12 ноября родились американская актриса, княгиня Монако Грейс Келли, Народная артистка СССР Людмила Гурченко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

священномученика Зиновия и его сестры мученицы Зиновии.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 12 ноября

На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотникам в этот день нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной.

Покормить птиц, к удаче.

Много синиц около дома, к скорым холодам.

Синица залетела во двор, счастливый знак.

Снег выпал в виде крупы, ждите сильных морозов.

Именинники

Анастасия, Артемий (Артем), Зиновий, Зиновия, Маркия, Марк, Елена.

12 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,