12 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 ноября является 317 днем года, до конца года осталось 49 дней.
Какой праздник 12 ноября 2020?
Памятные даты 12 ноября, годовщины и события
В 1335 году в Вишеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно союзу.
В 1905 году в Лубнах (Полтавская область) вышел в свет первый номер украиноязычной газеты Хлебороб.
В 1918 году Павел Скоропадский после создания Украинского государства узаконил автокефалию УПЦ.
В 1992 году в денежном обращении Украины появился купоно-карбованец.
Кто родился 12 ноября
12 ноября родились американская актриса, княгиня Монако Грейс Келли, Народная артистка СССР Людмила Гурченко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- священномученика Зиновия и его сестры мученицы Зиновии.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 12 ноября
Покормить птиц, к удаче.
Много синиц около дома, к скорым холодам.
Синица залетела во двор, счастливый знак.
Снег выпал в виде крупы, ждите сильных морозов.
Именинники
Анастасия, Артемий (Артем), Зиновий, Зиновия, Маркия, Марк, Елена.
Напомним,