13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 ноября является 318 днем года, до конца года осталось 48 дней.
Какой праздник 13 ноября 2020?
- Международный день доброты.
Памятные даты 13 ноября, годовщины и события
В 1805 году в Австрии Иоганн Ланер изобрел сосиски.
В 1851 году Николаевская железная дорога начала функционировать.
В 1862 году Льюис Кэрролл оставляет в дневнике запись о том, что начал писать сказку об Алисе.
В 1918 году во Львове приняли закон, провозглашающий Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР).
В 1940 году компания Willis Motor Co испытывает первый джип.
Кто родился 13 ноября
13 ноября родились американская актриса театра и кино Вупи Голдберг, шотландский и голливудский актер Джерард Батлер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- памяти преподобных Спиридона и Никодима.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 13 ноября
Снегирь 13 ноября запел, к скорой зиме.
Воробьи громко чирикают, к теплой погоде в ближайшее время.
Не стоит общаться с незнакомцами, чтобы не сглазили.
Потерять пуговицу, к беде.
Именинники: Иван, Мавра, Никодим, Спиридон.
Напомним,