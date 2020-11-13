13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 ноября является 318 днем года, до конца года осталось 48 дней.

Какой праздник 13 ноября 2020?                

Памятные даты 13 ноября, годовщины и события

В 1805 году в Австрии Иоганн Ланер изобрел сосиски.

В 1851 году Николаевская железная дорога начала функционировать.

В 1862 году Льюис Кэрролл оставляет в дневнике запись о том, что начал писать сказку об Алисе.

В 1918 году во Львове приняли закон, провозглашающий Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР).

В 1940 году компания Willis Motor Co испытывает первый джип.

13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 ноября

13 ноября родились американская актриса театра и кино Вупи Голдберг, шотландский и голливудский актер Джерард Батлер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • памяти преподобных Спиридона и Никодима.

Что сегодня нельзя делать 

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Люди считали святых хранителями домов от пожара. Эта примета связана с историей о том, что однажды в пещерах около Киево-Печерского монастыря вспыхнул пожар, а Спиридон и Никодим сумели его погасить.

Приметы на 13 ноября

Снегирь 13 ноября запел, к скорой зиме.

Воробьи громко чирикают, к теплой погоде в ближайшее время.

Не стоит общаться с незнакомцами, чтобы не сглазили. 

Потерять пуговицу, к беде. 

Именинники:  Иван, Мавра, Никодим, Спиридон. 

13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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