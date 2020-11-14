14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 ноября является 319 днем года, до конца года осталось 47 дней.

Какой праздник 14 ноября 2020?

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Всемирный день борьбы с диабетом,

Всемирный день юзабилити (популяризация практичности и удобства).

Памятные даты 14 ноября, годовщины и события

В 1770 году Джеймс Брюс обнаружил источник Голубого Нила в Эфиопии.

В 1896 году на Ниагарском водопаде заработала гидроэлектростанция.

В 1900 году во Франции женщинам позволили работать в адвокатуре.

В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

В 1955 году в Великобритании Дональд Кемпбелл устанановил мировой рекорд скорости на воде – 321 км/ч.

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 14 ноября

14 ноября родились шведская детская писательница Астрид Линдгрен, первый астронавт США, вышедший в открытый космос Эдвард Уайт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

чудотворцев Кузьмы и Демьяна

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 13 ноября

В прошлом девушки на Кузьму и Девьяна собирались в свободной избе и накрывали на стол. Приглашались на ужин холостые парни, чтобы познакомиться и выбрать себе пару. В этот день также справляли «курьи именини»: богатые люди дарили бедным кур.

Нельзя смотреть бедному в глаза, к несчастью.

Сон, который приснится в ночь на 14 ноября является вещим.

Если купали младенца, воду выливать на улицу запрещено.

Кошка мяукнет, к невезению в семье.

Именинники: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков.

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,