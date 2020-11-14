14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 ноября является 319 днем года, до конца года осталось 47 дней.
Какой праздник 14 ноября 2020?
- Всемирный день борьбы с диабетом,
- Всемирный день юзабилити (популяризация практичности и удобства).
Памятные даты 14 ноября, годовщины и события
В 1770 году Джеймс Брюс обнаружил источник Голубого Нила в Эфиопии.
В 1896 году на Ниагарском водопаде заработала гидроэлектростанция.
В 1900 году во Франции женщинам позволили работать в адвокатуре.
В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
В 1955 году в Великобритании Дональд Кемпбелл устанановил мировой рекорд скорости на воде – 321 км/ч.
Кто родился 14 ноября
14 ноября родились шведская детская писательница Астрид Линдгрен, первый астронавт США, вышедший в открытый космос Эдвард Уайт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- чудотворцев Кузьмы и Демьяна
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 13 ноября
Нельзя смотреть бедному в глаза, к несчастью.
Сон, который приснится в ночь на 14 ноября является вещим.
Если купали младенца, воду выливать на улицу запрещено.
Кошка мяукнет, к невезению в семье.
Именинники: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков.
Напомним,