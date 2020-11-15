15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 ноября является 320 днем года, до конца года осталось 46 дней.
Какой праздник 15 ноября 2020?
- День бухгалтера в Казахстане,
- День нац. валюты в Казахстане.
Памятные даты 15 ноября, годовщины и события
В 1458 году Киевскую митрополию разделили на Киевскую и Московскую епархию.
В 1492 году Христофор Колумб описал табак, который активно употребляли индейцы.
В 1887 году Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку.
В 1904 году Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.
В 2004 году в Украине впервые использовали формат дебатов в прямом эфире.
Кто родился 15 ноября
15 ноября родились итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли, литературовед, писатель Дмитрий Стус.
Какой сегодня церковный и народный праздник
День памяти святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч учеников, которых наказали за христианство в четвертом веке.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 15 ноября
Что загадаешь, то скоро сбудется.
Если до заката попросить прощения у всех, жить станет легче.
Одежда, купленная сегодня, долго прослужит.
Забилось сердце внезапно, рядом будущий муж!
Синицы летают по двору, ожидается снегопад.
Напомним,