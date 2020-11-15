15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 ноября является 320 днем года, до конца года осталось 46 дней.

Какой праздник 15 ноября 2020?

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День бухгалтера в Казахстане,

День нац. валюты в Казахстане.

Памятные даты 15 ноября, годовщины и события

В 1458 году Киевскую митрополию разделили на Киевскую и Московскую епархию.

В 1492 году Христофор Колумб описал табак, который активно употребляли индейцы.

В 1887 году Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку.

В 1904 году Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

В 2004 году в Украине впервые использовали формат дебатов в прямом эфире.

15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 15 ноября

15 ноября родились итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли, литературовед, писатель Дмитрий Стус.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч учеников, которых наказали за христианство в четвертом веке.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 15 ноября

Наши предки старались сегодня ничего не делать на улице, все работы переносили в дом и выполняли разные задания при свете свечи. Кроме того, на Акиндина активно готовили к продаже или к прядению лен.

Что загадаешь, то скоро сбудется.

Если до заката попросить прощения у всех, жить станет легче.

Одежда, купленная сегодня, долго прослужит.

Забилось сердце внезапно, рядом будущий муж!

Синицы летают по двору, ожидается снегопад.

15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,