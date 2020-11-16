16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

16 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 ноября является 321 днем года, до конца года осталось 45 дней.

Какой праздник 16 ноября 2020?                

Памятные даты 16 ноября, годовщины и события

В 1776 году британские войска под командованием Уильяма Хау штурмовали форт Вашингтон (война за независимость США).

В 1841 году Эдуард Гурвин получил патент на пробковый спасательный жилет.

В 1848 году Фредерик Шопен дал свой последний концерт в Лондоне.

В 1895 году Кинематограф братьев Люмьер показали в Сорбоне.

В 1967 году прошел Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке. 

16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 ноября

16 ноября родились украинский писатель и кинодраматург Александр Сацкий, украинская фигуристка Оксана Баюл. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Агапии Холодной

Что сегодня нельзя делать 

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Девушки выделяли время на рукоделие, а хозяйки готовили блюда из замороженных ягод. Наши предки считали, что в этот день на землю спускается нечистая сила, дабы посмотреть, как живут люди. Крестьяне старались без необходимости не оставлять свои дома. 

Приметы на 16 ноября

Дрова трещат в печи, к ненастью.

Ударил мороз, зима будет теплой.

Мыши уже активно роют норы, к сильным морозам. 

Именинники: Анна, Георгий, Иосиф.

16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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