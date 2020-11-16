16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 ноября является 321 днем года, до конца года осталось 45 дней.
Какой праздник 16 ноября 2020?
- Международный день борьбы с анорексией (ООН),
- День работников радио, телевидения и связи Украины.
Памятные даты 16 ноября, годовщины и события
В 1776 году британские войска под командованием Уильяма Хау штурмовали форт Вашингтон (война за независимость США).
В 1841 году Эдуард Гурвин получил патент на пробковый спасательный жилет.
В 1848 году Фредерик Шопен дал свой последний концерт в Лондоне.
В 1895 году Кинематограф братьев Люмьер показали в Сорбоне.
В 1967 году прошел Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке.
Кто родился 16 ноября
16 ноября родились украинский писатель и кинодраматург Александр Сацкий, украинская фигуристка Оксана Баюл.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Агапии Холодной
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 16 ноября
Дрова трещат в печи, к ненастью.
Ударил мороз, зима будет теплой.
Мыши уже активно роют норы, к сильным морозам.
Именинники: Анна, Георгий, Иосиф.
Напомним,