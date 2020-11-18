18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

18 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 ноября является 323 днем года, до конца года осталось 43 дня.

Какой праздник 18 ноября 2020?                

Памятные даты 18 ноября, годовщины и события

В 1477 году Вильям Кэкстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.

В 1916 году завершилась битва на Сомме (Первая Мировая война).

В 1928 году в Нью-Йорке показали премьеру первого звукового мультфильма Пароходик Вилли с Микки Маусом.

В 1989 году началась бархатная революция в Чехословакии. 

18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 18 ноября

18 ноября родились генетик, открывший синдром Дауна, Джон Даун, ударник группы Scorpions Герман Раребелл.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Ионы

Что сегодня нельзя делать 

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В этот день девушки гадали на будущего супруга, а также молились высшим силам, чтобы послали им хорошего суженого. Чтобы парни не обходили двор, на Иону девушки разбрасывали во дворе монеты. 

Приметы на 18 ноября

Сильный снег на Иону – зима также будет снежной.

Иней на ветвях деревьев свидетельствовал о том, что зима будет долгой.

Ветер с севера 18 ноября обещал похолодание.

Именинники: Галактион, Григорий.

18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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