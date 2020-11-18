18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 ноября является 323 днем года, до конца года осталось 43 дня.
Какой праздник 18 ноября 2020?
- День независимости Марокко,
- День сержанта ВСУ,
- День защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.
Памятные даты 18 ноября, годовщины и события
В 1477 году Вильям Кэкстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.
В 1916 году завершилась битва на Сомме (Первая Мировая война).
В 1928 году в Нью-Йорке показали премьеру первого звукового мультфильма Пароходик Вилли с Микки Маусом.
В 1989 году началась бархатная революция в Чехословакии.
Кто родился 18 ноября
18 ноября родились генетик, открывший синдром Дауна, Джон Даун, ударник группы Scorpions Герман Раребелл.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Ионы
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 18 ноября
Сильный снег на Иону – зима также будет снежной.
Иней на ветвях деревьев свидетельствовал о том, что зима будет долгой.
Ветер с севера 18 ноября обещал похолодание.
Именинники: Галактион, Григорий.
Напомним,