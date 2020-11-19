19 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
19 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

19 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 ноября является 324 днем года, до конца года осталось 42 дня.

Какой праздник 19 ноября 2020?                

Памятные даты 19 ноября, годовщины и события

В 1190 году основан Тевтонский орден.

В 1493 году Колумб открыл остров, получивший название Пуэрто-Рико.

В 1891 году в Германии продали первую игрушечную железную дорогу.

В 1965 году в ООН приняли резолюцию о нераспространении ядерного оружия. 

Кто родился 19 ноября

19 ноября родились американская актриса Джоди Фостер, канадско-украинская модель Дария Вербова.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Павла Исповедника

Что сегодня нельзя делать 

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В этот день в Украине уже было холодно и морозно, водоемы замерзали, а крестьяне начинали подготовительные работы к рыбалке. Иногда 19 ноября фиксировались и оттепели, однако они были недолгими. 

Приметы на 19 ноября

Снег выпал, к такой же снежной зиме.

На небе множество звезд, к морозам.

Если погода без ветра, ожидайте похолодания. 

Именинники:  Варлам, Герман, Клавдия, Лука, Александра, Павел. 

Напомним,

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