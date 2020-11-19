19 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 ноября является 324 днем года, до конца года осталось 42 дня.
Какой праздник 19 ноября 2020?
- День стеклопроизводителя (Украина),
- Международный мужской день (ООН).
Памятные даты 19 ноября, годовщины и события
В 1190 году основан Тевтонский орден.
В 1493 году Колумб открыл остров, получивший название Пуэрто-Рико.
В 1891 году в Германии продали первую игрушечную железную дорогу.
В 1965 году в ООН приняли резолюцию о нераспространении ядерного оружия.
Кто родился 19 ноября
19 ноября родились американская актриса Джоди Фостер, канадско-украинская модель Дария Вербова.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Павла Исповедника
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 19 ноября
Снег выпал, к такой же снежной зиме.
На небе множество звезд, к морозам.
Если погода без ветра, ожидайте похолодания.
Именинники: Варлам, Герман, Клавдия, Лука, Александра, Павел.
Напомним,