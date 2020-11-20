20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

20 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 ноября является 325 днем года, до конца года остался 41 день.

Какой праздник 20 ноября 2020?                

Памятные даты 20 ноября, годовщины и события

В 1954 году  Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднования Всемирного дня ребенка.

В связи с принятием Декларации прав ребенка.

В 1917 году в Малой раде обнародовали универсал Украинской центральной рады о создании УНР. 

В  1943 началась битва за Тараву. Является второй по счету американской наступательной операцией на Тихом океане.

20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 20 ноября

20 ноября родились американский политик Джо Байден, артист театра Сергей Полунин. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  памяти святого мученика Феодота

Что сегодня нельзя делать 

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Женщины, которые хотели родить ребенка, просили у Божьей Матери облегчение родов и здоровья для младенца. Считалось, что беременные женщины должны вести себя в этот день искренне и обязательно помолиться, чтобы ребенок был счастливым. 

Приметы на 20 ноября

 Гололед свидетельствует о том, что морозная погода продержится долго.

Беспокойны вороны,  к скорому снегопаду.

Если человек родился 20 ноября, он будет трудолюбивым.

Именинники:  Богдан, Валерий, Евгений, Иосиф, Иларион, Кирилл, Федор.

20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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