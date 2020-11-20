20 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 ноября является 325 днем года, до конца года остался 41 день.
Какой праздник 20 ноября 2020?
- Международный день педиатра (ООН),
- Всемирный день ребенка.
Памятные даты 20 ноября, годовщины и события
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднования Всемирного дня ребенка.
В связи с принятием Декларации прав ребенка.
В 1917 году в Малой раде обнародовали универсал Украинской центральной рады о создании УНР.
В 1943 началась битва за Тараву. Является второй по счету американской наступательной операцией на Тихом океане.
Кто родился 20 ноября
20 ноября родились американский политик Джо Байден, артист театра Сергей Полунин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- памяти святого мученика Феодота
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 20 ноября
Гололед свидетельствует о том, что морозная погода продержится долго.
Беспокойны вороны, к скорому снегопаду.
Если человек родился 20 ноября, он будет трудолюбивым.
Именинники: Богдан, Валерий, Евгений, Иосиф, Иларион, Кирилл, Федор.
Напомним,