21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 ноября является 326 днем года, до конца года осталось 40 дней.

Какой праздник 21 ноября 2020?

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Всемирный день телевидения,

Всемирный день приветствий,

Всемирный день философии,

День Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Памятные даты 21 ноября, годовщины и события

В 1764 году Екатерина II своим указом упразднила Гетманщину в Украине.

В 1877 году Томас Эдисон придумал фонограф для записи и воспроизведения звука.

В 1916 году затонул Британик, который является братом-близнецом Титаника.

В 2004 году в Украине начались протесты, получившие название Оранжевой революции.

В 2008 году Мадонна и Гай Ричи развелись в Высшем суде Лондона.

В 2013 году начался Евромайдан, массовая акция протеста в Киеве.

21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 ноября

21 ноября родились американский режиссер, актер и сценарист Харольд Рамис, американская актриса Голди Хоун.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Михайлов день

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 21 ноября

День святого Михаила наши предки проводили в спокойствии и дома, любая работа оказывалась под запретом, кроме приготовления пищи. Ужин был праздничным, стол накрывали пышно, отмечали праздник в семейном кругу.

Туман на Михаила, к пасмурной погоде до 19 декабря.

Иней 21 ноября, зима будет снежной.

Ветер с юга, к скорой оттепели!

Именинники: Гавриил, Михаил, Рафаил, Варахиил.

21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,