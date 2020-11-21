21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 ноября является 326 днем года, до конца года осталось 40 дней.
Какой праздник 21 ноября 2020?
- Всемирный день телевидения,
- Всемирный день приветствий,
- Всемирный день философии,
- День Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Памятные даты 21 ноября, годовщины и события
В 1764 году Екатерина II своим указом упразднила Гетманщину в Украине.
В 1877 году Томас Эдисон придумал фонограф для записи и воспроизведения звука.
В 1916 году затонул Британик, который является братом-близнецом Титаника.
В 2004 году в Украине начались протесты, получившие название Оранжевой революции.
В 2008 году Мадонна и Гай Ричи развелись в Высшем суде Лондона.
В 2013 году начался Евромайдан, массовая акция протеста в Киеве.
Кто родился 21 ноября
21 ноября родились американский режиссер, актер и сценарист Харольд Рамис, американская актриса Голди Хоун.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Михайлов день
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 21 ноября
Туман на Михаила, к пасмурной погоде до 19 декабря.
Иней 21 ноября, зима будет снежной.
Ветер с юга, к скорой оттепели!
Именинники: Гавриил, Михаил, Рафаил, Варахиил.
Напомним,