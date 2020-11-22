22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 ноября является 327 днем года, до конца года осталось 39 дней.
Какой праздник 22 ноября 2020?
- День святой Сесилии (Мексика),
- День независимости (Ливан).
Памятные даты 22 ноября, годовщины и события
В 1909 году братья Райт создали компанию для производства аэропланов.
В 1918 году Польша стала республикой.
В 1938 году Чехословакия признала автономию Закарпатья.
В 1960 году запорожский завод Коммунар выпустил первую партию Запорожцев.
В 1963 году убили Джона Кеннеди во время визита в Даллас.
В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
В 2010 году началась бессрочная акция на Майдане независимости.
Кто родился 22 ноября
22 ноября родились украинский журналист Савик Шустер, американская киноактриса Скарлетт Йоханссон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Матроны
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 22 ноября
Снегопад на Матрону, к непогоде в мае.
Туман в этот день, к оттепели.
Гуси вышли на лед, ожидается потепления.
Именинники: Антон, Иван, Кирилл, Константин, Марк.
Напомним,