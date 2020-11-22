22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

22 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 ноября является 327 днем года, до конца года осталось 39 дней.

Какой праздник 22 ноября 2020?                

Памятные даты 22 ноября, годовщины и события

В 1909 году братья Райт создали компанию для производства аэропланов.

В 1918 году Польша стала республикой.

В 1938 году Чехословакия признала автономию Закарпатья.

В 1960 году запорожский завод Коммунар выпустил первую партию Запорожцев.

В 1963 году убили Джона Кеннеди во время визита в Даллас. 

В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.

В 2010 году началась бессрочная акция на Майдане независимости. 

22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 22 ноября

22 ноября родились украинский журналист Савик Шустер, американская киноактриса Скарлетт Йоханссон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День Матроны

Что сегодня нельзя делать 

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На Матрону приходит зима, считали наши предки. Существовал обычай, что сегодня бедным и обездоленным людям нужно было давать теплую одежду или продукты питания. Хозяйки проводили уборку в шкафах и избавлялись от лишних вещей. 

Приметы на 22 ноября

Снегопад на Матрону, к непогоде в мае.

Туман в этот день, к оттепели.

Гуси вышли на лед, ожидается потепления. 

Именинники:  Антон, Иван, Кирилл, Константин, Марк.

22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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