23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 ноября является 328 днем года, до конца года осталось 38 дней.
Какой праздник 23 ноября 2020?
- День дорожной полиции Казахстана,
- День воинов Литвы,
- День благодарности труду в Японии.
Памятные даты 23 ноября, годовщины и события
В 1852 году в Англии появлиись первые почтовые ящики.
В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду.
В 1936 году вышел первый номер американского журнала Life.
В 1993 году официальной валютой Молдавии стал лей.
Кто родился 23 ноября
23 ноября родились французский актер Венсан Кассель, американская киноактриса и певица Майли Сайрус.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Эраста и Родиона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 23 ноября
Если иней появился, скоро наступят сильные морозы.
Сильный ветер, к вьюге в ближайшие дни.
Снежный день прогнозирует теплый декабрь.
Именинники: Георгий, Эраст, Евлампий, Игорь, Константин, Орест, Родион.
Напомним,