23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

23 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 ноября является 328 днем года, до конца года осталось 38 дней.

Какой праздник 23 ноября 2020?                

Памятные даты 23 ноября, годовщины и события

В 1852 году в Англии  появлиись первые почтовые ящики.

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду.

В 1936 году вышел первый номер американского журнала Life.

В 1993 году официальной валютой Молдавии стал лей.

Кто родился 23 ноября

23 ноября родились французский актер Венсан Кассель, американская киноактриса и певица Майли Сайрус.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День Эраста и Родиона

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки старались в этот день принести на освящение в церковь хлеб и соль. После возвращения домой, хлебом с солью угощали скот, чтобы животные хорошо пережили зиму.

Приметы на 23 ноября

Если иней появился, скоро наступят сильные морозы.

Сильный  ветер, к вьюге в ближайшие дни. 

Снежный день прогнозирует теплый декабрь. 

Именинники:  Георгий, Эраст, Евлампий, Игорь, Константин, Орест, Родион. 

Напомним,

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